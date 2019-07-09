Niva с «собачьими» дверьми выставлена на продажу в Перми

В Пермском крае выставили на продажу необычную LADA 4×4 — с удлиненной колесной базой и двумя очень короткими дополнительными дверцами.

За уникальную «Ниву» продавец просит всего 150 тысяч рублей. Почему так дешево? Ответ ниже.

Оказывается, этот экземпляр — уникальный прототип, сделанный АвтоВАЗом в единственном экземпляре в 1992 году. В начале 90-х автогигант работал над минивэном ВАЗ-2120 «Надежда» на базе удлиненной на 500 мм «Нивы». Вскоре после старта проекта, в 1992 году, с конвейера сошли два ходовых прототипа — маленькие двери на одном из них предназначались для облегчения загрузки/разгрузки балласта и испытательного оборудования. Именно поэтому многие могут подумать, что столь миниатюрные дверцы сделаны для собак (а, точнее, для того, чтобы владельцу было удобнее брать их с собой на охоту).

Стоимость машины — всего 150 тысяч рублей. И никаких «подводных камней». Кроме отсутствия ПТС, конечно.

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