Volkswagen презентовал Шаттлы Volkswagen Caravelle на торжественном открытии второго участка дороги М- 11

В Тверской области состоялось торжественное открытие платной скоростной дороги М-11 Москва ‒ Санкт-Петербург протяженностью 53 км.

На всем участке организовано четырехполосное движение, установлены разделяющие ограждения, проведено освещение. Магистраль оснащена автоматизированной системой управления дорожным движением.

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих во время мероприятия отметил, что дорога является частью коридора Европа – Западный Китай, добавив: «Многое еще нужно сделать: и более комфортное размещение заправочных комплексов, и обеспечение сотовой связью по всей длине трассы».

На открытии участка трассы были продемонстрированы Шаттлы М-11. Ими стали автомобили Volkswagen Caravelle – основное звено летнего проекта «Авто года», реализованного совместно с компанией Автодор-Платные Дороги, маркой Volkswagen Коммерческие автомобили и шинной компанией Cordiant.

Проект нацелен на пропаганду автомобильного туризма и одного из самых привлекательных направлений для автопутешествий – Москва-Санкт-Петербург. Volkswagen Caravelle – мощный и вместительный автомобиль, который отлично подойдет на роль идеального помощника в таких путешествиях. Автоматические коробки DSG и система полного привода 4MOTION сделают передвижение на минивэне быстрым, безопасным и экономным – без лишних литров топлива и незапланированных остановок.