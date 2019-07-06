Стартует прием заказов на шестое поколение Toyota Hiace

ООО «Тойота Мотор» начинает прием заказов на новое поколение Toyota Hiace

Toyota Hiace – это один из наиболее успешных в истории микроавтобусов, который дебютировал еще в 1967 году и с тех пор разошелся по свету тиражом свыше 6,2 миллиона экземпляров. Hiace шестого поколения сохранил сильные стороны предшественника, такие как качество, надежность и практичность, и при этом стал значительно вместительнее, комфортнее и безопаснее.

Новая компоновка и габариты

Главные отличия шестого поколения Toyota Hiace – это принципиально новая платформа и новая полукапотная компоновка. Переход на обновленную платформу сказался не только на увеличении габаритных размеров, но и на пространстве салона. Длина автомобиля увеличилась на 535 мм (до 5 915 мм), а колесная база – на 750 мм (до 3 860 мм). Таким образом внутреннее пространство увеличилось на 256 мм. Благодаря этому в салоне нового Hiace помещается не 12 человек, как раньше, а 13.

Комфорт для пассажиров и водителя

Новый Hiace стал не только вместительнее, но и удобнее для пассажиров. Новые кресла стали более комфортными, а спинки кресел – более тонкими, благодаря чему в салоне стало больше места для ног. Посадка и высадка пассажиров стала удобнее и безопаснее за счет увеличенного дверного проема, специального поручня и подсвечиваемого порога.

Приоритетом для разработчиков стало значительное улучшение рабочего места водителя с точки зрения эргономики и комфорта, что, в конечном счете, напрямую влияет на безопасность, особенно в длительных поездках. Водительское кресло нового Hiace получило более удобную посадку, заметно улучшился обзор, а благодаря тому, что двигатель смещен в переднюю часть автомобиля, повысился и акустический комфорт – мотор практически не слышен в салоне.

В удобстве управления новый Hiace ни в чем не уступает легковым моделям. Рулевой механизм типа шестерня-рейка с гидроусилителем одинаково хорош как на тесной парковке, так и на шоссейных скоростях, а дисковые вентилируемые механизмы всех колес гарантируют уверенное замедление в любой ситуации.

Сочетание независимой пружинной подвески на стойках Макферсона спереди и рессорной подвески сзади оптимально подходит для многоместного микроавтобуса, обеспечивая отличный баланс энергоемкости и комфорта. Благодаря новой конструкции кузова длину рессор удалось увеличить на 200 мм, что привело к увеличению хода задней подвески примерно на 30 мм. Демпфирующие характеристики амортизаторов были тщательно настроены с целью повышения комфорта в движении, улучшения курсовой устойчивости и управляемости. Таким образом, пассажиры нового Hiace смогут спокойно читать или работать со смартфоном даже в условиях движения по дорогам с некачественным покрытием.

Оптимальный уровень оснащения

По оснащению Hiace не отличается от современного легкового автомобиля. В распоряжении водителя мультифункциональный руль с регулировкой по наклону и вылету и кнопками управления аудиосистемой и маршрутным компьютером, цветной многофункциональный дисплей на приборной панели, передние электростеклоподъемники с функцией открытия одним нажатием, а также многочисленные отделения для хранения мелких вещей. В оснащение модели включены галогенная оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями, климат-контроль передней части салона с дополнительным кондиционером и отопителем пассажирского салона, датчик света, боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания.

Надежность и беспроблемность в эксплуатации

Новый Hiace оснащается выносливым, тяговитым и экономичным турбодизельным двигателем с рабочим объемом 2,8 литра. Четырёхцилиндровый мотор семейства Global Diesel отличается низким уровнем шума и вибраций в сочетании с впечатляющими тягово-мощностными характеристиками. Максимальная мощность составляет 150 л.с., а большая часть крутящего момента в 420 Нм доступна уже в низком рабочем диапазоне.

Сверхнадёжный характер двигателя обеспечивает и 6-ступенчатая гидромеханическая коробка передач. Первые две скорости с коротким передаточным отношением позволяют эффективно трогаться с большой нагрузкой, в то время как «растянутые» числа верхних передач обеспечивают высокую скорость и экономичность.

Безопасность

Еще одна черта, объединяющая новый Hiace с современными легковыми автомобилями, – высокий уровень как пассивной, так и активной безопасности. Новая платформа с усиленной конструкцией кузова и увеличенными зонами программируемой деформации значительно улучшила защиту при столкновении. Новый Hiace уже получил максимально возможные 5 звезд в рейтинге ANCAP (Australasian New Car Assessment Program).

В оснащение модели входят фронтальные подушки безопасности, ABS, система курсовой устойчивости (VSC), усилитель экстренного торможения, система распределения тормозных усилий, включение аварийной сигнализации при экстренном торможении.

Toyota Hiace в 13-местном исполнении предлагается в двух вариантах окраски – серебристый и бежевый металлик.

Стоимость модели составит – 3 043 000 рублей.

Новый Hiace: версия VIP

Впервые в истории, помимо вместительной 13-местной версии, Toyota Hiace предложит принципиально новое исполнение: 9-местный универсал повышенной комфортности, для управления которым достаточно водительских прав категории B.

В VIP-версии новый Hiace будет представлен с 9-местной компоновкой салона, автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской для совершенно иного уровня комфорта. Автомобиль получит стильный экстерьер и премиальный салон с капитанскими креслами, а также впервые в классе будет оснащен пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.