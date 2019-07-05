Renault Россия объявляет о старте продаж нового кроссовера Arkana

Renault Россия объявляет о старте продаж Renault Arkana в дилерской сети c 5 июля, новый купе-кроссовер будет доступен для тест-драйва во всех официальных дилерских центрах.

Новый купе-кроссовер предлагается по цене от 999 000 рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Renault Arkana оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения – эта версия доступна по цене от 1 229 990 рублей.

Топовая версия модели – лимитированная серия Edition One, которая сочетает в себе максимально возможный уровень оснащения Renault Arkana, предлагается по цене 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4×4.

Для Renault Arkana предлагаются три уровня оснащения – Life, Drive, Style, а также лимитированная серия Edition One. Уже начальная версия Life имеет богатое базовое оснащение и включает в себя светодиодную оптику Pure Vision, 17” колесные диски, аудиосистему Radio Connect с поддержкой Bluetooth, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер и регулировку рулевой колонки в двух направлениях.

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая два эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера. Яркий, инновационный внешний вид Arkana нашел продолжение и в совершенно новом интерьере, который в модельном ряду Renault представлен впервые. Он отличается технологичным, ориентированным на водителя дизайном, продуманной эргономикой и высоким качеством материалов.

Помимо яркого внешнего вида и совершенно нового технологичного интерьера, Renault Arkana отличается отличной геометрией, высоким дорожным просветом, энергоемкой подвеской и прекрасно приспособлен к эксплуатации в дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ.

Renault Arkana – первая модель на российском рынке, оснащенная новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным Альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.

Впервые в России для Renault Arkana c двигателем TCe 150 предлагается система персонализации настроек вождения Multi-Sense: контролируя отклик двигателя, алгоритм работы CVT X-Tronic и уровень усилия на руле, Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

В Renault Arkana сочетается множество опций, призванных превратить время за рулем в удовольствие от вождения:

мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто;

аудиосистема премиум-класса Bose®;

атмосферная подсветка Ambient light с возможностью выбора 8 цветов;

системы помощи водителю: камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.

Renault Россия, лидер в области онлайн-продаж на автомобильном рынке, предоставляет клиентам онлайн-шоурума специальные условия на покупку купе-кроссоверов Renault Arkana – 5 лет покрытия на двигатель и коробку передач. Также действует выгодная кредитная программа «Поехали!» с ежемесячным платежом от 7 900 рублей в месяц.

Серийное производство Renault Arkana налажено на Московском заводе Renault, который был выбран первой индустриальной площадкой для новой глобальной модели.