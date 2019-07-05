Хендэ Мотор СНГ подводит итоги продаж за июнь и за первое полугодие 2019 года

Компания Хендэ Мотор СНГ подводит итоги первого полугодия 2019 года. За указанный период было реализовано 88 015 автомобилей, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Результаты продаж за июнь 2019 года

Продажи Хендэ Мотор СНГ в июне 2019 года составили 16 331 автомобиль, что примерно равно аналогичному периоду прошлого года (-0,5%). Совокупный объем продаж за первое полугодие 2019 составил 88 015 автомобилей, показав рост в 1,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В июне, впервые в этом году, лидером продаж стал седан Hyundai Solaris. Он показал результат в 6 023 реализованных автомобиля, на 13,7% улучшив показатель мая. Этому способствовал запуск лимитированной серии Hyundai Solaris Super Series и промо предложение по программе СТАРТ для Solaris SE «Кредитные каникулы! 3 месяца в подарок».

Кроссовер Hyundai Creta впервые уступил пальму первенства по продажам в продуктовой линейке бренда, все же сохранив статус бестселлера в категории SUV. Число проданных автомобилей данной модели достигло отметки в 5 955 единиц. Третье место по объемам продаж занял кроссовер Hyundai Tucson, который в июне продемонстрировал результат в 1 958 проданных автомобилей. Этот показатель больше майского на 10,2%.

Отличный рост показал обновленный седан Hyundai Elantra, премьера которого состоялась в марте 2019 года. Число проданных автомобилей этой модели достигло 467 единиц, что на 21,9% больше показателя прошлого месяца.

Итоги продаж новых автомобилей Hyundai, реализованных компанией Хендэ Мотор СНГ на территории Российской Федерации, за июнь 2019 года:

Модель Июнь 2019 (шт.) Всего Седаны SOLARIS 6 023 7 211 ELANTRA 467 SONATA 721 SUV CRETA 5 955 8 902 TUCSON 1 958 SANTA FE 989 Микроавтобусы H-1 218 218 Всего 16 331

Объем продаж за первое полугодие 2019 года

Общее число проданных автомобилей Hyundai в России за первое полугодие 2019 составило 88 015 единиц.

Статус самых продаваемых моделей сохранили Solaris и Creta: за 6 месяцев продаж было реализовано 30 710 седанов и 34 621 кроссовер. Третье место по итогам первого полугодия 2019 уверенно держит Hyundai Tucson с результатом в 11 403 проданных автомобиля.

Всего по итогам первого полугодия 2019 было продано 51 036 автомобилей сегмента SUV, что составляет 58% от общего результата и рост в 7,9% по отношению к аналогичному показателю прошлого года.

Такой результат стал возможен во многом благодаря финансовым продуктам Hyundai в России. Так, доля продаж в кредит по данным за первое полугодие 2019 года составляет порядка 50% или 33,5 тысячи авто, из них на программы Hyundai Finance приходится 25,4 тысячи авто или 76%. Этот показатель вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Продажи по программе «Старт» по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года увеличились более, чем в два раза, составив 11,1 тысячи кредитов. Также около 8,1 тысячи автомобилей нашли своих владельцев в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Во втором полугодии фокус внимания будет направлен на разработку новых финансовых продуктов, которые дадут возможность еще большему числу клиентов стать владельцами собственного автомобиля Hyundai.

Итоги продаж новых автомобилей Hyundai, реализованных компанией Хендэ Мотор СНГ на территории Российской Федерации за первое полугодие 2019: