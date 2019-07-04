Volkswagen представляет обновленную версию легендарного кемпера California 6.1

Volkswagen Коммерческие автомобили представляет первые эскизы нового California 6.1.

Обновления коснулись множества аспектов кемпера: интерьер был значительно усовершенствован, многофункциональный модуль управления на потолочной консоли получил новый дизайн и цифровые возможности. Кроме того, передовые вспомогательные системы повышают безопасность и комфорт, информационно-развлекательная система нового поколения со встроенной картой eSIM открывает доступ к новым функциям и сервисам в режиме реального времени. И впервые для модели теперь доступна цифровая приборная панель Digital Cockpit.

В 2018 году по всему миру было продано более 18 000 California, что делает эту модель самым популярным кемпером. Сочетая достоинства «дома на колесах» и минивэна, этот автомобиль идеально подходит как для дальних путешествий, так и для повседневных поездок. Volkswagen Коммерческие автомобили делает еще один шаг в эволюции своего Volkswagen California 6.1 Volkswagen California 6.1 бестселлера: пространство для жизни и сна были тщательно оптимизированы. Кроме того, перед водителем и передним пассажиром располагается обновленная передняя панель с новой аналоговой панелью приборов (в качестве опции впервые для модели предлагается цифровая приборная панель) и новой информационно-развлекательной системой с поддержкой онлайн-сервисов.

Как и представленный весной Multivan 6.1, California 6.1 теперь оснащен электромеханическим рулевым управлением. Новый кемпер оборудован множеством новых ассистирующих систем, таких как ассистент удержания автомобиля в полосе Lane Assist, система боковой защиты Side Alert и ассистент маневрирования с прицепом Trailer Assist. Также следует отметить, что система компенсации бокового ветра California 6.1 делает поездку ещё более безопасной.

California T6.1 дебютирует на рынке с исключительно эффективными 2-литровыми турбодизельными двигателямиii мощностью до 199 л.с. Мировая премьера нового кемпера состоится в августе на выставке Caravan-Salon в Дюссельдорфе.