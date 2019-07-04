В Ассоциации Европейского Бизнеса на должность председателя назначен Питер Андерссон

Питер Андерссон назначен на должность председателя Комитета коммерческого транспорта в Правлении Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ)

В январе Правление Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) утвердило результаты избирательного голосования по назначению на должность председателя Комитета коммерческого транспорта Питера Андерссона, генерального директора «МАН Трак энд Бас РУС».

С 2007 года г-н Андерссон занимает различные руководящие должности на предприятиях автомобильной индустрии в России. Свою карьеру в данной отрасли он начал в качестве управляющего директора VolvoFinancialServices, затем был назначен генеральным директором VolvoTrucksRussia, и с 2016 года исполняет обязанности генерального директора «МАН Трак энд Бас РУС». Благодаря обширному опыту г-н Андерссон также является давним членом Комитета коммерческого транспорта Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ CVC).

В качестве председателя г-н Андерссон видит свои приоритетные задачи в улучшении структуры и разработке собственного устава Комитета, возобновлении обмена статистическими данными по результатам продаж и позиционировании Комитета как источника экспертных знаний на рынке коммерческих транспортных средств России и в области передовых технологий, ориентированных на дальнейшее совершенствование сервисов подключения, систем автономного управления и электрических силовых агрегатов.

Он также намерен взять на себя активную роль в обсуждении позиции Комитета по актуальным проблемам регулирования с представителями государственных и коммерческих организаций в ходе различных форумов и отраслевых мероприятий. Ожидается, что это не только привлечет больше внимания к деятельности Комитета коммерческого транспорта, но также укрепит его статус признанного эксперта и расширит возможности лоббирования, что создаст дополнительную ценность для его членов.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов в России. Созданная в 1995 году, АЕБ является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 500 компаний, работающих в России. В АЕБ входят как крупные международные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других регионов мира. В Ассоциацию также входят российские, американские, японские, корейские и турецкие компании. Всех их объединяет приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный климат РФ.

АЕБ включает в себя 65 комитетов, подкомитетов и рабочих групп, которые занимаются лоббированием широкого спектра вопросов в различных областях бизнеса, включая энергетику, таможенную и транспортную сферы, сельское хозяйство, авиаперевозки, производство грузовых и легковых автомобилей, законодательство, налогообложение, банковский сектор, недвижимость, производство средств защиты растений и многие другие. Данные комитеты тесно сотрудничают с европейскими и российскими властями, активно взаимодействуя с последними в рамках оценки регулирующего воздействия.

Миссия АЕБ заключается в представлении и продвижении интересов своих членов через поддержку их деятельности на территории Российской Федерации или по отношению к Российской Федерации путем качественного лоббирования, информационной поддержки и других действий, направленных на улучшение делового российского климата, в соответствии с деловыми общепринятыми принципами, а также в содействии партнерству и интеграции Российской Федерации и Европейского Союза.