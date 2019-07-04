Компания ИАЛ Финанс стала дочерним подразделением Mitsubishi Corporation (“MC”)

Компания ИАЛ Финанс, развивающая бизнес по управлению автопарком и операционной аренде в России уже более 15 лет и постоянно поддерживающая высокий уровень удовлетворенности клиентов, стала дочерним подразделением Mitsubishi Corporation (“MC”), являющейся глобальной компанией, чья деятельность представлена 10 различными отраслями экономики в 90 странах.
После перезапуска ИАЛ Финанс сменит название на “MC Intermark Auto” и продолжит развивать текущие бизнес активности, а также расширит свою деятельность в секторе “мобильного сервиса”, используя преимущества бизнес активов Mitsubishi Corporation в России и мире, в том числе автомобильные подразделения, сети контактов среди клиентов и бизнес-сообществ, знание автомобильной индустрии, мощные финансовые ресурсы и человеческий потенциал.
“Мы очень рады приветствовать нашего нового владельца в лице Mitsubishi Corporation. Новые осязаемые и неосязаемые ценности, которые Mitsubishi Corporation привнесет в нашу деятельность, безусловно повысят нашу конкурентоспособность, гибкость и новаторство, не говоря о том, что наша узнаваемость на рынке возрастет, и мы сможем добиться нового уровня сервиса в существующих мульти-брендовых операциях. Мы уверены в успешном удовлетворении потребностей существующих клиентов и привлечении новых клиентов. Также мы воодушевлены перспективой начала бизнеса в быстро растущем сегменте “мобильного сервиса”. Осваивая данный сегмент, мы поддерживаем наших уважаемых клиентов в переходе от концепции “владения” к “пользованию” автомобилями”, – прокомментировал г-н. Леонид Сысоев, Генеральный Директор MC Intermark Auto.“Mitsubishi Corporation уже более 25 лет ведет бизнес в автоиндустрии России и MC Intermark Auto – это наша пятая по счету компания, задействованная сегменте мобильности и автотранспорта. MC Intermark Auto должна стать ключевой компанией по преобразованию нашего бизнеса в мульти-брендовые и мобильные решения, в то же время развивая синергии с нашими подразделениями MMC Rus (Импортер), MC Bank Rus (Потребительское кредитование) и Autospot (Электронная коммерция) ”, – прокомментировал г-н. Кенджи Одака, Заместитель Генерального Управляющего Департамента Розничного Автотранспорта и Мобильного Сервиса в Mitsubishi Corporation (бывш. Генеральный Директор MCFR, Факторинг MC в России).
“Мы очень рады приветствовать нашего нового владельца в лице Mitsubishi Corporation. Новые осязаемые и неосязаемые ценности, которые Mitsubishi Corporation привнесет в нашу деятельность, безусловно повысят нашу конкурентоспособность, гибкость и новаторство, не говоря о том, что наша узнаваемость на рынке возрастет, и мы сможем добиться нового уровня сервиса в существующих мульти-брендовых операциях. Мы уверены в успешном удовлетворении потребностей существующих клиентов и привлечении новых клиентов. Также мы воодушевлены перспективой начала бизнеса в быстро растущем сегменте “мобильного сервиса”. Осваивая данный сегмент, мы поддерживаем наших уважаемых клиентов в переходе от концепции “владения” к “пользованию” автомобилями”, – прокомментировал г-н. Леонид Сысоев, Генеральный Директор MC Intermark Auto.
“Mitsubishi Corporation уже более 25 лет ведет бизнес в автоиндустрии России и MC Intermark Auto – это наша пятая по счету компания, задействованная сегменте мобильности и автотранспорта. MC Intermark Auto должна стать ключевой компанией по преобразованию нашего бизнеса в мульти-брендовые и мобильные решения, в то же время развивая синергии с нашими подразделениями MMC Rus (Импортер), MC Bank Rus (Потребительское кредитование) и Autospot (Электронная коммерция) ”, – прокомментировал г-н. Кенджи Одака, Заместитель Генерального Управляющего Департамента Розничного Автотранспорта и Мобильного Сервиса в Mitsubishi Corporation (бывш. Генеральный Директор MCFR, Факторинг MC в России).
C 2014 года www.amsrus.ru