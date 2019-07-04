Компания ИАЛ Финанс стала дочерним подразделением Mitsubishi Corporation (“MC”)

Операционная аренда в России выходит на новый уровень с Mitsubishi Corporation

Компания ИАЛ Финанс, развивающая бизнес по управлению автопарком и операционной аренде в России уже более 15 лет и постоянно поддерживающая высокий уровень удовлетворенности клиентов, стала дочерним подразделением Mitsubishi Corporation (“MC”), являющейся глобальной компанией, чья деятельность представлена 10 различными отраслями экономики в 90 странах.

После перезапуска ИАЛ Финанс сменит название на “MC Intermark Auto” и продолжит развивать текущие бизнес активности, а также расширит свою деятельность в секторе “мобильного сервиса”, используя преимущества бизнес активов Mitsubishi Corporation в России и мире, в том числе автомобильные подразделения, сети контактов среди клиентов и бизнес-сообществ, знание автомобильной индустрии, мощные финансовые ресурсы и человеческий потенциал.