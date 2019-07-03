Mitsubishi объявила итоги продаж автомобилей за первое полугодие 2019 года

Компания ММС Рус, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет результаты продаж за июнь и за все первое полугодие 2019 года.

В прошлом месяце компания реализовала 2 503 автомобиля. За период с января по июнь было продано 19 218 единиц, что на 4% ниже результатов аналогичного периода прошлого года (20 103 единицы).

Лидеры продаж по результатам первых шести месяцев: Mitsubishi Outlander – 10 656 штук; Pajero Sport – 3 696 штук; Mitsubishi ASX – 2 305 штук.

Тройка лидеров в июне претерпела изменения: по традиции первое место занимает Mitsubishi Outlander (1 553 единицы), на втором – рамный внедорожник Pajero Sport (353 единицы), а третье место впервые в этом году досталось новому пикапу L200 (221 единица). Стоит отметить, что обновленная модель пикапа появилась в шоурумах только в конце марта этого года.

В 2019 году по результатам продаж марка Mitsubishi Motors в России вошла в ТОП-10 самых популярных марок представленных на Российском рынке.