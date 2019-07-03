Hyundai Motor рассказал об итогах работы российского завода в первом полугодии 2019 года

В первом полугодии 2019 года с конвейера завода Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус сошло 124 900 автомобилей, что на 3% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Предприятие стабильно работает на полную мощность: в три смены пять дней в неделю, продолжая наращивать объемы производства четвертый год подряд. В 2019 году завод планирует выпустить более 240 000 автомобилей.

Сегодня Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус один из крупнейших автопроизводителей в России. За впечатляющий рост и лидерство в профильной промышленности региона российский завод компании Hyundai Motor получил премию Санкт-Петербургского отделения Американской торговой палаты в России в особой номинации «Значительное достижение».

Приоритетным для Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус является российский рынок. Тем не менее объем автомобилей, экспортированных заводом за первое полугодие, увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 7 000 единиц продукции.

В июне предприятие было удостоено Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус занял второе место в категории «Крупный бизнес» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» по Северо-Западному Федеральному округу.

В июне 2019 года российский завод Hyundai Motor посетил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он познакомился с производственным процессом в цехе сборки и высоко оценил условия труда сотрудников. Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»– один из лучших работодателей России по версии компании интернет-рекрутмента HeadHunter. Особое внимание на заводе уделяется постоянному совершенствованию качества, производственных процессов, безопасности труда и развитию персонала.

В ходе визита на Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус Александр Беглов пообещал оказать предприятию поддержку в вопросах углубления локализации. В частности, шла речь о строительстве завода двигателей в рамках специального инвестиционного контракта, который компания заключила с Правительством Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга в конце 2018 года.