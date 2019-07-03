Hyundai Motor рассказал об итогах работы российского завода в первом полугодии 2019 года

Hyundai Motor рассказал об итогах работы российского завода в первом полугодии 2019 года
Июль 03 09:03 2019

В первом полугодии 2019 года с конвейера завода Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус сошло 124 900 автомобилей, что на 3% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Предприятие стабильно работает на полную мощность: в три смены пять дней в неделю, продолжая наращивать объемы производства четвертый год подряд. В 2019 году завод планирует выпустить более 240 000 автомобилей.

Сегодня Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус один из крупнейших автопроизводителей в России. За впечатляющий рост и лидерство в профильной промышленности региона российский завод компании Hyundai Motor получил премию Санкт-Петербургского отделения Американской торговой палаты в России в особой номинации «Значительное достижение».

Завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус

Приоритетным для Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус является российский рынок. Тем не менее объем автомобилей, экспортированных заводом за первое полугодие, увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 7 000 единиц продукции.

В июне предприятие было удостоено Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус занял второе место в категории «Крупный бизнес» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» по Северо-Западному Федеральному округу.

Завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус

В июне 2019 года российский завод Hyundai Motor посетил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он познакомился с производственным процессом в цехе сборки и высоко оценил условия труда сотрудников. Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»– один из лучших работодателей России по версии компании интернет-рекрутмента HeadHunter. Особое внимание на заводе уделяется постоянному совершенствованию качества, производственных процессов, безопасности труда и развитию персонала.

В ходе визита на Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус Александр Беглов пообещал оказать предприятию поддержку в вопросах углубления локализации. В частности, шла речь о строительстве завода двигателей в рамках специального инвестиционного контракта, который компания заключила с Правительством Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга в конце 2018 года.

На тему:

  Article "tagged" as:
заводитогиХендэ Мотор Мануфактуринг Рус
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Hyundai создала подразделение высокомощных машин

Hyundai создала подразделение высокомощных машин 1

Власти объединят три вокзала Москвы

Власти объединят три вокзала Москвы 2

Начинаем репортаж с Miami International Auto Show 2014

Начинаем репортаж с Miami International Auto Show 2014 0