В России начнут производство обновленного Ford Transit

Обновленное CП Ford Sollers сегодня официально начало операционную деятельность. В новой организационной структуре акционеры Ford Motor Company и Соллерс по-прежнему остаются партнерами, при этом российская компания, владеющая контрольным пакетом акций (51%), является управляющим партнером.

Компания Ford Sollers продолжит укреплять позиции в сегменте легких коммерческих автомобилей, выпуская Ford Transit и линейку версий специального и социального назначения на его базе на собственном заводе в Алабуге (г. Елабуга, Татарстан). В дальнейшем совместное предприятие планирует увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только укрепить лидерство среди иностранных моделей LCV на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте (сегодня она составляет 15%)

Сейчас предприятие готовится к выпуску обновленной версии Ford Transit. Изменения затронут интерьер, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также отдельные элементы и силовую структуру кузова. Первые машины сойдут с конвейера в сентябре 2019 года.

Вместе с тем, Ford Sollers продолжает работа над расширением линейки специализированных модификаций, которая уже насчитывает более 55 версий — от школьных автобусов до автомобилей скорой помощи и автолавок.

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