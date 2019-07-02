В России начнут производство обновленного Ford Transit

Компания Ford Sollers продолжит укреплять позиции в сегменте легких коммерческих автомобилей, выпуская Ford Transit и линейку версий специального и социального назначения на его базе на собственном заводе в Алабуге (г. Елабуга, Татарстан). В дальнейшем совместное предприятие планирует увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только укрепить лидерство среди иностранных моделей LCV на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте (сегодня она составляет 15%)
Сейчас предприятие готовится к выпуску обновленной версии Ford Transit. Изменения затронут интерьер, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также отдельные элементы и силовую структуру кузова. Первые машины сойдут с конвейера в сентябре 2019 года.
Вместе с тем, Ford Sollers продолжает работа над расширением линейки специализированных модификаций, которая уже насчитывает более 55 версий — от школьных автобусов до автомобилей скорой помощи и автолавок.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru