Бюджетный паркетник Jetta VS5 дебютировал с полным приводом

Совместное предприятие FAW-Volkswagen, в начале года запустившее бренд Jetta, перестало скрывать данные о его первой модели — паркетнике VS5.

Внешне и по габаритам машинка, построенная на платформе MQB A1, почти дословно повторяет Seat Ateca: достаточно взглянуть на аналогичную линию остекления. Значит, родственные Skoda Karoq и Tiguan тоже «в деле». Необычная новость в том, что Jetta VS5 дебютировала с полным приводом и, соответственно, с многорычажной задней подвеской — то и другое противоречит бюджетной концепции бренда.

Предполагалось, что это перелицованный Volkswagen Tharu, однако VS5 не соответствует по размерам. Его колёсная база на 50 мм короче — 2630. Длина, ширина, высота — 4419×1841×1616 мм.

Попытка объединить приборку (цифровой нет и в помине) с главным экраном породила двухэтажные дефлекторы обдува со стороны пассажира. Красота наведена марким чёрным глянцем. В остальном узнаётся Ateca.

При выборе двигателя какая-никакая экономия видна. Вместо новенького 1.5 TSI evo (150 л.с., 250 Н•м) в паре с «роботом» под капотом Джетты оказалась турбочетвёрка 1.4 TSI, сопряжённая с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Отдача у неё ровно такая же. Кроссовер должен стартовать на рынке КНР 12 июля. Клиенты начнут получать машины в сентябре. Вслед за первенцем выйдут Jetta VS7 (семиместная версия VS5) и седан VA3 (китайская Jetta).

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