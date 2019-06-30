Ралли Польши – борьба за очки

Ралли Польши стартует в эти выходные в статусе четвертого этапа чемпионата Европы по ралли

Гонка, проводимая до 2018 года в статусе этапа чемпионата мира, в прошлом году вернулась в Европейскую раллийную серию.

В эти выходные участников ожидает два дня плотной борьбы: основные гоночные баталии придутся на субботу и воскресенье, пилоты проедут в эти дни по 115 и 86 километров, соответственно. Всего для 49 участников европейского этапа в Польше предложено 15 спецучастков по быстрым, гравийным трассам Мазурского воеводства.

Российский экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова, выступающего в этом сезоне на автомобиле Citroen C3 R5 французской команды Sainteloc Junior Racing, продолжает борьбу за очки в сезоне. На данный момент экипаж находится на третьей позиции общей итоговой классификации после трех прошедших этапах в Португалии, Испании и Латвии.

На этой неделе экипаж ознакомился с трассами, записав стенограмму будущей гонки и провел предстартовые тесты. Большая часть дорог проложена в лесной зоне и по словам пилота, Алексея Лукьянюка, очень напоминает желоб – прорублена в почве с большими стенками по краям. Грунт содержит большое количество песка из-за чего после первых автомобилей спортивных, на трассе образуется большая колея.

Алексей Лукьянюк, пилот: «Попробовали много разных настроек, проехали километров 80. И «попрыгали», и быстрые участки поездили. Разнообразный был день. Как всегда, по ощущениям мало, потому что после тестов появляются мысли, что можно было бы сделать и как улучшить. Но мы неплохо поработали. Сегодня в Миколайках спортсмены участвовали в свободной практике и квалификационных заездах. Первая попытка россиян была не лучшей – машину развернуло на трассе. Однако, результаты второго прохождения были «веселее» – время было показано лучше. А вот квалификационный заезд ввел ребят в сомнения в оценке собственных сил.

Алексей Лукьянюк: «Дорога почистилась — произошли изменения с зацепом на трассе. Проехали квалификацию, и мне казалось, что неплохо. Сделал несколько помарок (в колее достаточно сложно проехать). Знаю, где потерял пол секунды или даже чуть больше. В итоге, на финише было какое-то обескураживающее время. Сначала я увидел, то мы проиграли Крису Инграму полторы секунды. И проиграли даже Лукасу Хабаю, объехать которого вообще никогда проблем не было. И потом, походу того, как проезжали другие, у нас оказалось, что результат чуть ли не 12-13. С проигрышем почти три секунды лучшему. С одной стороны, менялась дорога, становилась чуть быстрее. С другой — те, кто ехал впереди нас, тоже были быстрее. Вернулись в сервис-парк в серьезных раздумьях, но посмотрев видео, там было видно, что на пару секунд хуже нам поставили время. Инженер проверил по записям с блока управления, там тоже мы были быстрее, чем на тренировке, а результат поставили хуже. Менеджер команды написал письмо на пересмотр результатов, но в тот момент, уверен, организаторы уже занимались этим вопросов, так как у многих участников были какие-то непонятные результаты. В итоге, нам поставили наше время, мы вторые на квалификации. На результаты ралли это не влияет, но позволяет выбрать удобную стартовую позицию на завтрашний день».

Вечер пятницы предстоит довольно хлопотный: церемонии выбора позиций, автограф-сессия, церемония старта и первый короткий спецучасток, протяженностью всего 2,5 километра – зрительская трасса Mikolajki Arena.

Россияне финишировали первые “боевые” километры, завершив день на второй позиции абсолютного зачета, уступив две секунды финскому пилоту Ярри Хуттунену на Hyundai I20 R5.