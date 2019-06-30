Москва занимает 5 место в рейтинге по загруженности дорог

Эксперты голландской компании TomTom опубликовали рейтинг загруженности дорог по итогам прошлого года. Несмотря на то, что дорожная ситуация в Москве улучшилась, столица по-прежнему входит в первую пятерку самых пробочных городов мира.
В топ-5 городов с самыми загруженными дорогами входят Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), а замыкает пятерку Москва. По данным TomTom, в 2018 году уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57 до 56 процентов по сравнению с 2017 годом.
Загруженность автомагистралей в свою очередь уменьшилась на четыре процента. В частности, на Садовом кольце за год пробки сократились 12–16 процентов, а также быстрее поехали ТТК, Никитский и Гоголевский бульвары.
Всего рейтинг включает 403 города в 56 странах на шести континентах. В список, помимо Москвы, попали четыре российских города. Это Санкт-Петербург на 12 строчке, Новосибирск – на 16-й с показателем загруженности в 44 процента, Екатеринбург – на 38-й (27 процентов) и Нижний Новгород – на 78-й (32 процента).
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru