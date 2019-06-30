Москва занимает 5 место в рейтинге по загруженности дорог

Москва занимает 5 место в рейтинге по загруженности дорог
Июнь 30 08:12 2019

Голландская компания TomTom опубликовала рейтинг городов  по загруженности машинами, где Москва оказалась на пятом месте

Эксперты голландской компании TomTom опубликовали рейтинг загруженности дорог по итогам прошлого года. Несмотря на то, что дорожная ситуация в Москве улучшилась, столица по-прежнему входит в первую пятерку самых пробочных городов мира.

В топ-5 городов с самыми загруженными дорогами входят Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), а замыкает пятерку Москва. По данным TomTom, в 2018 году уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57 до 56 процентов по сравнению с 2017 годом.

Загруженность автомагистралей в свою очередь уменьшилась на четыре процента. В частности, на Садовом кольце за год пробки сократились 12–16 процентов, а также быстрее поехали ТТК, Никитский и Гоголевский бульвары.

TomTom Traffic Index – 152018
Мумбаи, Индия65 процентов
Богота, Колумбия63 процента
Лима, Перу58 процентов
Нью-Дели, Индия58 процентов
Москва, Россия56 процентов
Стамбул, Турция53 процента
Мехико, Мексика52 процента
Ресифи, Бразилия49 процентов
Бухарест, Румыния48 процентов
Санкт-Петербург, Россия47 процентов
Киев, Украина46 процентов
Дублин, Ирландия45 процентов
Лодзь, Польша44 процента

Всего рейтинг включает 403 города в 56 странах на шести континентах. В список, помимо Москвы, попали четыре российских города. Это Санкт-Петербург на 12 строчке, Новосибирск – на 16-й с показателем загруженности в 44 процента, Екатеринбург – на 38-й (27 процентов) и Нижний Новгород – на 78-й (32 процента).

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AMSRUS
AMSRUS

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