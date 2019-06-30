Москва занимает 5 место в рейтинге по загруженности дорог

Голландская компания TomTom опубликовала рейтинг городов по загруженности машинами, где Москва оказалась на пятом месте

Эксперты голландской компании TomTom опубликовали рейтинг загруженности дорог по итогам прошлого года. Несмотря на то, что дорожная ситуация в Москве улучшилась, столица по-прежнему входит в первую пятерку самых пробочных городов мира.

В топ-5 городов с самыми загруженными дорогами входят Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), а замыкает пятерку Москва. По данным TomTom, в 2018 году уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57 до 56 процентов по сравнению с 2017 годом.

Загруженность автомагистралей в свою очередь уменьшилась на четыре процента. В частности, на Садовом кольце за год пробки сократились 12–16 процентов, а также быстрее поехали ТТК, Никитский и Гоголевский бульвары.