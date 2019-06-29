Третий год подряд Mercedes-Benz поддерживает старты по триатлону IronStar

Третий год подряд Mercedes-Benz поддерживает старты по триатлону IronStar
Июнь 29 15:01 2019

Третий год подряд Mercedes-Benz выступает генеральным спонсором и официальным автомобильным партнером серии международных стартов по триатлону IronStar.

Спорт уже стал неотъемлемой частью нашей с Вами жизни. И с каждым годом триатлон – спорт на преодоление себя – набирает все большую популярность среди российских поклонников здорового образа жизни. Более того, в нем принимают участие не только взрослые – специальные старты открыты и для маленьких спортсменов.

В этом сезоне марка Mercedes-Benz представит гостям праздника духа и тела вместительные и комфортные автомобили, которые идеально подойдут для занятий спортом всей семьей. На минивэнах V-Класса удобно путешествовать компанией, универсальные Х-Классы сочетают в себе роскошь внедорожников марки и практичность пикапов, Sprinter нового поколения обладает самыми современными системами помощи водителю и мультимедиа, ну и куда же без идеального Vito для поездок с друзьями на тренировки и перевозки спортинвентаря.

IronStar

Мерседес-Бенц РУС поддерживает пять стартов IronStar: в Сочи 1 июня, Завидово 28-29 июня, Казани 25-28 июля, Калининграде 16-17 августа и вновь Сочи 11-12 октября. Для отдыха гостей организованы лаундж-зона Mercedes-Benz с экспозицией, выполненные в духе соревнований, а также тест-драйв.

«Мы рады вновь поддержать IronStar, поскольку как глобально, так и на локальном уровне разделяем желание вести активный образ жизни. Спорт начинается с самого детства и становится частью нашей взрослой жизни. Наши минивэны и пикапы – это всё, что нужно Вам, чтобы отправиться с семьей и друзьями на тренировку, закинув в багажник необходимое оборудование», – отметил Мартин Пфаннкухен, Директор по маркетингу и продажам малотоннажных автомобилей Мерседес-Бенц РУС.

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AMSRUS
AMSRUS

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