Сбой движения поездов на Октябрьской железной дороге произошел из-за хищения кабеля

Три «Сапсана» и 26 поездов дальнего следования, которые курсируют между Москвой и Петербургом, задержаны из-за «хищения технических средств», обеспечивающих движение поездов на станции Сходня, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги

Время задержки составляет для поездов дальнего следования составляет от часа до 2,5 часов, для «Сапсанов» — от 25 до 51 минуты.

В сторону Москвы с задержкой от 10 минут до почти двух часов следуют 10 пригородных поездов, с задержкой от 40 минут до часа — еще три. Девять электричек между Москвой и Крюково были отменены.

Причиной сбоя на ОЖД стало хищение неизвестными более 1,5 тысячи метров кабеля, который отвечает за работу устройств сигнализации, централизации и блокировки, рассказали ТАСС в пресс-службе ОЖД. Кражу заметили в ночь на 28 июня в районе станции Сходня.

Железнодорожники пытаются восстановить нормальную работу ОЖД. Тем временем пассажирам пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании предлагают без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда «Ласточка». По маршрутам Клин — Москва, Подсолнечная — Москва, Крюково — Москва запущены автобусы.

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