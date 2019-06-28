Renault выпустил 100-тысячный Kaptur на московском заводе

С конвейера московского завода сошел 100-тысячный кроссовер Renault Kaptur.

Юбилейным стал автомобиль белого цвета с черной крышей в версии 4х4, оснащенный двухлитровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Мировое серийное производство Renault Kaptur началось 27 апреля 2016 года. Впервые в истории производство глобальной модели Renault было налажено на российском заводе в Москве, который стал для нее «материнским заводом». Специально под старт продаж модели в июне 2016 года был запущен онлайн-шоурум Renault, через который было продано 12 500 автомобилей Renault Kaptur.

В сентябре 2017 года появилась специальная серия Kaptur Extreme с полностью светодиодной головной оптикой, динамическими указателями поворота и кожаной обивкой салона. Она быстро завоевала признание клиентов и с этого года заняла место максимально оснащенной комплектации в линейке Kaptur. В ней расширились цветовые комбинации с 5 до 10 вариаций цветов кузова, появилось новое сочетание бежевого цвета с черной крышей и 17’’ легкосплавными дисками в черном цвете. В интерьере доступен дополнительный выбор между классической черной и стильной коричневой кожаными вариантами обивки сидений (без доплаты).

Год назад Renault представила лимитированную серию Kaptur Play с мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, который стал первым автомобилем с системой «connected car» в модельном ряду Renault в России. С помощью Яндекс.Авто водитель может решать в дороге множество задач: строить маршруты с учётом пробок, находить парковочные места и заправки, вызывать техпомощь, следить за погодой и слушать музыку онлайн. Яндекс.Авто полностью управляется голосовым помощником, чтобы не отвлекать водителя от дороги.

Принимая во внимание высокую востребованность этой версии, с текущего модельного года Renault Россия открыла возможность заказа этой системы в качестве опции для версий Style и Extreme по привлекательной цене 30 990 рублей.

На Kaptur 2019 впервые для модельного ряда Renault стало доступно автоматическое складывание боковых зеркал с управлением на ключ-карте (при открытии/закрытии дверей). Renault Kaptur 2019 получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO (опция на версиях Life и Drive). Кроме того, в феврале этого года Renault Kaptur перешел на новое поколение штатной мультимедийной системы MediaNav 4.0, которая поддерживает AndroidAuto® и CarPlay®.

Благодаря высокому уровню локализации, Renault Kaptur обладает отличным экспортным потенциалом. За три года в страны СНГ было экспортировано 5 915 автомобилей.