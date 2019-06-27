Первые тест-драйвы Hyundai i30 N прошли на российских треках

Состоялись первые заезды нового спортивного хэтчбека Hyundai i30 N на гоночных треках.

Клиентские мероприятия прошли в трех городах по всей России: на автодроме ADM Raceway в Москве, трассе «Нижегородское кольцо» в Нижнем Новгороде и Kazanring Canyon в Казани.

Участники протестировали обе версии i30 N — Sport и Ultimate с двумя вариантами мощности – 249 или 275 л.с, оценив управляемость и возможности спортивного автомобиля. По итогам заездов всем пилотам были вручены сертификаты о прохождении тест-драйва с указанием лучшего времени круга, а также брендированные призы.

Об основных тонкостях прохождения трасс и особенностях поведения Hyundai i30 N рассказали профессиональные гонщики, которые сопровождали участников во время заездов.

i30 N является первой моделью суббренда N на российском рынке. При ее создании компания

Hyundai стремилась представить автомобиль, который сочетает в себе удобство и лучшие качества спорткара.

Следующие тест-драйвы i30 N пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи 29 июня. Зарегистрироваться для участия в заездах на треке и уточнить подробности можно у официальных дилеров i30 N в шести городах России. Также записаться на тест-драйв можно на сайте: невероятный.рф