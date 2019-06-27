На основателя компании “Рольф” заведено уголовное дело

Причиной возбуждения дела в СК назвали совершения валютных операций по переводу средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов

По Петербургу начались обыски в салонах компании «Рольф». Туда пришла госбезопасность вместе со Следственным комитетом. На языке игроков рынка повод силовики нашли в термине «выгон». Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах.

По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания. Также и в Петербурге.

Заметим, в Северной столице у компании пять салонов и 10 марок автомашин. По итогам 2018 года на долю холдинга пришлось 16,5% от общего объема продаж новых автомобилей в городе.

По данным «Фонтанки», работает Следственный комитет центрального аппарата РФ и Управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ России. Вместе с представителями этих структур в гости к «Рольфу» пришли и прикрепленные к группам сотрудники региональных ведомств.

В пресс-службе ГК «Рольф» «Фонтанке» подтвердили, что проверка проходит «в нескольких салонах в Москве и Петербурге», но точного количества на момент публикации не уточнили.

«Фонтанке» известно, что уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По предварительным данным, в материалах речь идет о подозрениях в том, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж.

Как кратко пояснил один из собеседников «Фонтанки» в СК Москвы: «Мы видим громадные суммы». «[В 2014 году] соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что именно по этому делу в офисах «Рольфа» в четверг были проведены обыски, в ходе которых изымалась финансово-хозяйственная документация и проводились допросы.

Ранее сам Петров в разговоре с РБК связал проходящие в дилерских центрах компании обыски с делом 2014 года.

«Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги. Вместо того чтобы спросить, была ли независимая оценка, — а у нас она, разумеется, есть, — они [следственные органы] устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия», — заявил Сергей Петров. Он также рассказал, что на фоне расследования уголовного дела владельца «Рольфа» получали предложения продать свой бизнес «за полцены». «Нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — подчеркнул он. Петров также сказал, что в настоящее время находится за границей и еще подумает стоит ли возвращаться в Россию. «Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать», — сказал Петров.

Компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Smart, Toyota, Volkswagen. В 2018 году выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд рублей. В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes-2018 компания признана лидером автомобильного ретейла в России.