Новый электрокар BMW построили на базе седана 5 серии

Компания BMW представила электрокар, построенный на базе седана 5 серии.

Экспериментальный автомобиль под названием Power BEV укомплектован тремя электромоторами пятого поколения, суммарной мощностью 720 л.с. Питаются моторы от аккумуляторного блока емкостью 45 кВт•ч. Каждый из агрегатов представляет собой электродвигатель, силовую электронику и коробку передач в одном корпусе. Первым такой агрегат получит серийный BMW iX3. Как заявили в компании, с места до 100 км/ч электроседан разгоняется менее чем за 3.0 секунды.

Целью команды разработчиков было создание экспериментального транспортного средства с хорошей управляемостью не только на прямых участках, но и в поворотах. Чтобы максимизировать рабочие характеристики автомобиля, инженеры, ответственные за силовую установку и настройку шасси, работали в тесном сотрудничестве. Для обеспечения необходимой динамики два электромотора на задней оси управляются отдельно. Система распределения электротяги позволяет перебрасывать до 100% крутящего момента на каждое из колес «даже при самых экстремальных маневрах».

Вчера BMW представила гибридный концепт Vision M Next, дающий представление о будущих бензоэлектрических моделях марки, в том числе и BMW i8 следующего поколения. Шоу-кар укомплектовали новой 2.0-литровой наддувной «четверкой» и двумя электромоторами. Совокупная мощность силовой установки – 600 л.с. С места до 100 км/ч концепт разгоняется за 3.0 секунды и развивает максимальную скорость 300 км/ч. Запас хода на электротяге составляет 100 км.

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