В Сочи открылся новый дилерский центр KIA

Дилерский центр общей площадью почти 1 150 кв. м соответствует современным стандартам оформления шоу-румов KIA «Красный куб»

В Сочи состоялась церемония открытия нового дилерского центра KIA «СБСВ-Ключавто Корея Юг»,расположенного по адресу ул. Кипарисовая, дом 16/1.

В Южном федеральном округе действуют 26 дилерских центров бренда KIA.Открытие в Сочи является следствием активного развития курортного региона и его высоким потенциалом для дальнейшего роста. Для «СБСВ-Ключавто» это уже пятый дилерский центрKIA, что выводит компанию в число лидеров среди партнеров KIAMotorsRussia&CISи является знаком дальнейшего укрепления сотрудничества.

Новый дилерский центр «СБСВ-КЛЮЧАВТО КОРЕЯ ЮГ» общей площадью 1 150 кв. м. оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (RedCube). Просторный шоу-рум площадью более 430 кв. м. предлагает современное и удобное пространство для клиентов с целью оставить положительные впечатления от посещения дилерского центра.

Слесарный цех площадью 450 кв. м оборудован 5 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 100 кв. м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания широкой модельной линейки KIA. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «СБСВ-КЛЮЧАВТО КОРЕЯ ЮГ» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

Сотрудники нового дилерского центра прошли обучение в «Академии KIA» и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания.

В настоящее время в 100 городах России работает 198 дилерских центров KIA. С полным списком дилеров и адресами дилерских центров можно ознакомиться на официальном сайте www.kia.ru.

По всей России в прошлом году клиентам были поставлены 227 578 новых автомобилей KIA, что стало абсолютным рекордом KiaMotorsRus за 10 лет деятельности.