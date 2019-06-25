В Хабаровске состоялось открытие нового дилерского центра Subaru

В Хабаровске состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра Subaru компании Дальтехмашсервис.

В новом здании общей площадью 1450 кв. метров расположился современный шоу-рум, полностью соответствующей новым стандартам марки и сервисная зона на 6 рабочих постов.

Новый дилерский центр предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, заказу оригинальных запасных частей и аксессуаров, trade-in, выбору кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов.

По словам директора дилерского центра Дальтехмашсервис, Алексея Нейфельда, новый центр Subaru встретит своих клиентов с максимальным гостеприимством и желанием удовлетворить любую потребность, связанную с приобретением и обслуживанием автомобилей марки Subaru.

Генеральный директор Субару Мотор, Кисимото Есики так прокомментировал открытие нового центра: «Открытие первого дилерского центра Subaru в Хабаровске – важный этап развития бренда в России. Мы уверены, что жители города оценят надежность и отличные эксплуатационные характеристики автомобилей Subaru, а также почувствуют комфорт и уют шоурума. В сотрудничестве с компанией Дальтехмашсервис мы намерены укрепить имидж современного бренда Subaru с высоким уровнем качества обслуживания».

Дальтехмашсервис работает на автомобильном рынке России с 1994 года. На сегодняшний день Дальтехмашсервис является официальным дилером четырёх автомобильных брендов на территории Дальнего Востока. Дилер неоднократно получал различные награды в области качества обслуживания клиентов и предоставляемых услуг.