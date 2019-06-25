Bentley Motors отметит своё столетие на Фестивале скорости в Гудвуде

Bentley Motors продолжает череду праздничных мероприятий, посвященных столетию компании: на этот раз празднования пройдут в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

Программа фестиваля включает динамическую и статическую презентации автомобилей Bentley, навсегда вошедших в историю марки.

Центральным событием программы для Bentley станет конкурс Centenary Concours, в рамках которого будут показаны 30 наиболее значимых моделей марки. В их числе – один из редчайших и наиболее ценных на сегодняшний день автомобилей Bentley: 4 1/4-litre «Embiricos» Special, а также представленный недавно новый Flying Spur. На фестивале также можно будет увидеть и другие «жемчужины» истории Bentley: Gurney Nutting Speed Six, Pininfarina Mark VI 1948 года, Continental GT Zagato и принадлежавший У. О. Бентли 8-Litre 1930 года.

Главными участниками конкурса элегантности Cartier Style et Luxe Lawn станут шесть R-Type Continental. Всего было построено 208 экземпляров этой модели, и сегодня это один из самых востребованных классических автомобилей Bentley. Три линии, формирующие облик R-Type Continental – боковая линия, линия задних колесных арок и покатая крыша в стиле «фастбек», – легли в основу образа современного Continental GT.

Самое большое количество автомобилей Bentley за всю историю участия марки будут соревноваться в подъеме на холм. Четыре модели – легенды автоспортивной истории Bentley, специально выбранные организаторами фестиваля, представят Bentley Racing Class и наглядно расскажут историю марки. В путешествие из Крю отправятся:

EXP2 – второй экспериментальный прототип, построенный У. О. Бентли, это самый старый из сохранившихся Bentley в мире. EXP2 стал первой моделью Bentley, участвовавшей в гонках. Автомобиль выступал с 1921 по 1922 годы.

Birkin Blower 1929 года – один из четырех гоночных автомобилей Bentley Team, построенный для Тима Биркина (Tim Birkin) и выступавший в Ле-Мане в 1930 году. «No.2» – один из самых ценных автомобилей Bentley в мире: он застрахован на сумму 25 млн фунтов стерлингов. В подъеме на холм за руль автомобиля сядет Катарина Кивалова (Katarina Kyvalova), основательница Bentley Belles – группы талантливых пилотов-женщин, которые выступают на классических Bentley в гонках по всему миру.

Speed 8 № 7 2003 года, выигравший марафон в Ле-Мане в 2003 году. Став кульминацией трехлетней кампании, Speed 8 одержал историческую победу, заняв первые 2 места, принеся таким образом шестую победу Bentley в Ле-Мане и первую с 1930 года. За руль автомобиля вернется представитель Bentley Boys Гай Смит (Guy Smith), один из авторов той победы.

Continental GT3 2018 года – гоночная модель класса GT3 второго поколения, теперь созданная на базе последней дорожной модели Continental GT. Выступая в гонках по всему миру, Continental GT3 посетит фестиваль практически сразу после победы в гонке на выносливость «1000 км Blancpain GT Series Endurance Cup Race» на трассе «Поль Рикар». В Гудвуде за руль автомобиля сядет Стивен Кейн (Steven Kane), одержавший победу в гонке.

В подъеме на холм к гоночным Bentley присоединятся мощные модели класса Grand Tourer текущего модельного ряда. Continental GT и новый Continental GT Convertible выступят в классе Supercar. За рулем открытой модели выступит перспективная британская гонщица Эбби Итон (Abbie Eaton). Новинки модельного ряда Bentley – Bentayga Speed и новейший Flying Spur – выступят в классе First Glance, впервые представ перед британской публикой в движении.

Фестиваль скорости в Гудвуде и Bentley выпустили совместный фильм, в котором задействованы наиболее значимые модели Bentley прошлого века. Фильм посвящен столетию необыкновенной истории Bentley и продолжительному партнерству с Фестивалем, роль камео сыграл Его светлость герцог Ричмонд, а главную роль исполнил его личный дворецкий Монти