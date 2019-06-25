Bentley Motors отметит своё столетие на Фестивале скорости в Гудвуде

Программа фестиваля включает динамическую и статическую презентации автомобилей Bentley, навсегда вошедших в историю марки.
Центральным событием программы для Bentley станет конкурс Centenary Concours, в рамках которого будут показаны 30 наиболее значимых моделей марки. В их числе – один из редчайших и наиболее ценных на сегодняшний день автомобилей Bentley: 4 1/4-litre «Embiricos» Special, а также представленный недавно новый Flying Spur. На фестивале также можно будет увидеть и другие «жемчужины» истории Bentley: Gurney Nutting Speed Six, Pininfarina Mark VI 1948 года, Continental GT Zagato и принадлежавший У. О. Бентли 8-Litre 1930 года.
Главными участниками конкурса элегантности Cartier Style et Luxe Lawn станут шесть R-Type Continental. Всего было построено 208 экземпляров этой модели, и сегодня это один из самых востребованных классических автомобилей Bentley. Три линии, формирующие облик R-Type Continental – боковая линия, линия задних колесных арок и покатая крыша в стиле «фастбек», – легли в основу образа современного Continental GT.
Самое большое количество автомобилей Bentley за всю историю участия марки будут соревноваться в подъеме на холм. Четыре модели – легенды автоспортивной истории Bentley, специально выбранные организаторами фестиваля, представят Bentley Racing Class и наглядно расскажут историю марки. В путешествие из Крю отправятся:
В подъеме на холм к гоночным Bentley присоединятся мощные модели класса Grand Tourer текущего модельного ряда. Continental GT и новый Continental GT Convertible выступят в классе Supercar. За рулем открытой модели выступит перспективная британская гонщица Эбби Итон (Abbie Eaton). Новинки модельного ряда Bentley – Bentayga Speed и новейший Flying Spur – выступят в классе First Glance, впервые представ перед британской публикой в движении.
Фестиваль скорости в Гудвуде и Bentley выпустили совместный фильм, в котором задействованы наиболее значимые модели Bentley прошлого века. Фильм посвящен столетию необыкновенной истории Bentley и продолжительному партнерству с Фестивалем, роль камео сыграл Его светлость герцог Ричмонд, а главную роль исполнил его личный дворецкий Монти
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