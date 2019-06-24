В Интернете опубликовали первые фотографии внедорожника ГАЗ Тигр Next

В Интернете опубликовали первые фотографии внедорожника ГАЗ Тигр Next
Июнь 24 12:03 2019

В сети были опубликованы фотографии, на которых показали армейский внедорожник Тигр. В новой версии.

Как пишут СМИ, ГАЗ Тигр Next будет представлен уже завтра в рамках выставки «Армия-2019». Последняя будет проходить в Подмосковье. Официальной информации о новинки нет.

Но как пишут журналисты Drom.ru, следующее поколение Тигра, по предварительным данным, сохранит раму, мосты, подвески, как у актуальной версии.

Двигатель также будет прежним, а именно турбодизель ЯМЗ-534 с рабочим объёмом цилиндров 4,4 литра. Его мощность составит 215 лошадиных сил.

При этом в качестве трансмиссии могут начать использовать 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, производство которого уже осваивает ГАЗ. Напомним, что внедорожник «Тигр» выпускается с 2005 года.

ГАЗ Тигр Next

Фото: vk.com/milinfolive

ГАЗ Тигр Next

Фото: vk.com/milinfolive

ГАЗ Тигр Next

Фото: vk.com/milinfolive

ГАЗ Тигр Next

Фото: vk.com/milinfolive

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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