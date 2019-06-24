В декабре текущего года планируют закончить строительство двух участков ЦКАД

В декабре текущего года планируют закончить строительство двух участков ЦКАД
Июнь 24 19:04 2019

Два участка трассы ЦКАД‑5 планируют построить до декабря

До декабря текущего года  на территории Московской области планируют построить два участка Центральной кольцевой дороги-5 общей протяженностью 35,08 километра, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».

«ЦКАД-5 – бесплатный участок всей Центральной кольцевой дороги. Полностью его планирует ввести в 2020 году. В декабре 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию двух объектов общей протяженностью 35,08 километра. Речь идет об отрезках трассы от границы работ с ЦКАД-1 до Киевского шоссе и от Можайского шоссе до федеральной трассы М-9 «Балтия», – уточняется в сообщении.

Сейчас на ЦКАД-5 по всей длине идут работы на искусственных сооружениях, идет устройство земляного полотна, дорожной одежды и укладка асфальтобетона.

Пятый пусковой комплекс проходит по территории городских округов Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминский, Одинцовский, Звенигород. Его протяженность составляет 76,44 километра, из них 28 километров приходится на участок нового строительства и 48 километров на участок реконструкции существующей автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» с уширением проезжей части до четырех полос движения.

10 ноября 2017 года было открыто движение по первому участку ЦКАД – в обход города Звенигорода, который как раз находится в составе пятого пускового комплекса.

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AMSRUS
AMSRUS

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