В декабре текущего года планируют закончить строительство двух участков ЦКАД

Два участка трассы ЦКАД‑5 планируют построить до декабря

До декабря текущего года на территории Московской области планируют построить два участка Центральной кольцевой дороги-5 общей протяженностью 35,08 километра, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».

«ЦКАД-5 – бесплатный участок всей Центральной кольцевой дороги. Полностью его планирует ввести в 2020 году. В декабре 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию двух объектов общей протяженностью 35,08 километра. Речь идет об отрезках трассы от границы работ с ЦКАД-1 до Киевского шоссе и от Можайского шоссе до федеральной трассы М-9 «Балтия», – уточняется в сообщении.

Сейчас на ЦКАД-5 по всей длине идут работы на искусственных сооружениях, идет устройство земляного полотна, дорожной одежды и укладка асфальтобетона.

Пятый пусковой комплекс проходит по территории городских округов Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминский, Одинцовский, Звенигород. Его протяженность составляет 76,44 километра, из них 28 километров приходится на участок нового строительства и 48 километров на участок реконструкции существующей автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» с уширением проезжей части до четырех полос движения.

10 ноября 2017 года было открыто движение по первому участку ЦКАД – в обход города Звенигорода, который как раз находится в составе пятого пускового комплекса.

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