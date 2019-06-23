Как безопасно перевозить животных в автомобиле: 10 важных правил

Животное может занервничать в любой момент, а это, в свою очередь, приведет к печальным последствиям, вплоть до аварии. Скажете, что такого не бывает? Еще как бывает!
Мой приятель рассказал такую историю. Ехал он зимой с котом на дачу. Путь неблизкий. Кот лежал на заднем сиденье, приятель внимательно следил за дорогой. В какой-то момент коту показалось, что в ногах водителя ему будет теплее, и он незаметно — как умеют это делать все из породы кошачьих — улегся в районе педального узла. Но вот приятелю нужно тормозить, а под ногой — его питомец. Как выкрутился из положения, мой знакомый до сих пор толком объяснить не может. Левой ногой отодвигал вцепившегося в ковролин кота, а правой — тормозил, или наоборот. В итоге автомобиль оказался в сугробе. Хорошо, что никто не пострадал! После этого мой приятель в первом же зоомагазине купил клетку-переноску.
В Правилах дорожного движения перевозка животных не регламентируется. Тем не менее правила безопасной перевозки животных существуют, и их придерживаются владельцы домашней живности.
Правила можно разделить на три группы: первая касается безопасности водителя и пассажиров как участников дорожного движения, вторая — безопасности и комфорта самого животного, ну а третья — о том, как сохранить чистым салон и обивку сидений. Нужно подумать и над тем, чтобы не потерять питомца. Ведь животное может выпрыгнуть в открытое окно, к примеру.
Исходя из всего этого, главное правило — все время держать животное под контролем. Вот как это сделать:
Фото: zr.ru
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru