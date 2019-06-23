Как безопасно перевозить животных в автомобиле: 10 важных правил

Летний сезон в разгаре. Вместе с детьми и их родителями за город в машине едут и животные. Но все ли знают, как правильно возить домашних питомцев?

Животное может занервничать в любой момент, а это, в свою очередь, приведет к печальным последствиям, вплоть до аварии. Скажете, что такого не бывает? Еще как бывает!

Мой приятель рассказал такую историю. Ехал он зимой с котом на дачу. Путь неблизкий. Кот лежал на заднем сиденье, приятель внимательно следил за дорогой. В какой-то момент коту показалось, что в ногах водителя ему будет теплее, и он незаметно — как умеют это делать все из породы кошачьих — улегся в районе педального узла. Но вот приятелю нужно тормозить, а под ногой — его питомец. Как выкрутился из положения, мой знакомый до сих пор толком объяснить не может. Левой ногой отодвигал вцепившегося в ковролин кота, а правой — тормозил, или наоборот. В итоге автомобиль оказался в сугробе. Хорошо, что никто не пострадал! После этого мой приятель в первом же зоомагазине купил клетку-переноску.

В Правилах дорожного движения перевозка животных не регламентируется. Тем не менее правила безопасной перевозки животных существуют, и их придерживаются владельцы домашней живности.

Правила можно разделить на три группы: первая касается безопасности водителя и пассажиров как участников дорожного движения, вторая — безопасности и комфорта самого животного, ну а третья — о том, как сохранить чистым салон и обивку сидений. Нужно подумать и над тем, чтобы не потерять питомца. Ведь животное может выпрыгнуть в открытое окно, к примеру.

Исходя из всего этого, главное правило — все время держать животное под контролем. Вот как это сделать:

Используйте клетки-переноски для кошек или мелких собак. Грызунов и пернатых можно перевозить в клетках поменьше или в клетках, в которых они живут у вас дома.

Клетку-переноску надежно фиксируйте ремнем безопасности. Можно продеть ремень через ручку, чтобы клетка не упала при резком торможении. Для крупных собак используйте специальные «собачьи» ремни безопасности, их продают в зоомагазинах.

Птиц перевозите в клетке, накрытой тканью, — так птице будет спокойнее. Ни в коем случае не размещайте собак на переднем сиденье. Особенно если едете вдвоем с питомцем. Вы рискуете отвлечься на него от дороги.

Отдельная проблема: сохранить в чистоте сиденье. Ее решают, накрыв сиденье покрывалом. Причем накрывать нужно как подушку, так и спинку всего сиденья, а не только то место, где будет находиться животное.

Чтобы животному было комфортно и его не мутило, избегайте резких стартов с места и торможений, а также крутых виражей. Поддерживайте комнатную температуру в салоне, избегайте сквозняков, не открывайте широко окна, пользуйтесь кондиционером. Перед поездкой: обязательно выгуляйте собаку, не кормите, чтобы ее не тошнило в дороге. Если животное плохо переносит дорогу, дайте средство от укачивания, посоветовавшись предварительно с ветеринаром.

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