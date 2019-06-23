Эксклюзивный кемпер Porsche 1955 года будет выставлен на аукцион

Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen. При этом на кузове фургона расположены шильдики Porsche, но стоит заметить, что оптика в виде больших круглых фар сильно похожа на оптику классического спорткара 356. Но по техническим характеристикам этот кемпер вовсе не относится к компании Porsche, а скорее это Tempo Mikafa Sport — фургон, созданный немецким брендом Mikafa на базе Tempo.
Возможно, это не та немецкая компания под названием Ford Tempo, которая с 1920-х годов до конца 1970-х годов выпускала несколько моделей авто. При этом на трёх экземплярах кемперов Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска имеется оппозитный 4-цилиндровый мотор от спортивного автомобиля 356.
Фургон, который выставлен на аукцион, Приводится в движение другой силовой установкой. О технических характеристиках информации нет. Можно лишь сказать, что он находится за передними креслами машины и работает в связке с 4-скоростной «механикой». В кемпере Porsche Tempo Mikafa Sport Camper есть кухня, а также ванная комната, но на сегодняшний день автомобиль требует реставрации. Стоимость аукционного лота пока не известна.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru