Suzuki All New Jimny стал лучшим по версии журнала Autocar

Японский внедорожник получил награду в номинации «Изменивший правила». Авторитетное жюри старейшего британского журнала высоко оценило дизайн и технические новшества легендарного автомобиля.

Вручение наград Autocar Awards 2019 по версии журнала Autocar состоялось на легендарном английском автодроме Сильверстоун. В конкурсе приняли участие автомобили, удостоенные высшего балла от экспертов Autocar за последний год.

Внедорожник Suzuki All New Jimny стал победителем в номинации «Изменивший правила» (Game Changer). Как отметил главный редактор журнала Autocar Марк Тисшоу, в этой номинации автомобиль оценивался как проводник новых стандартов и сюрпризов для покупателей.

«Мы ждали его 20 лет. Он так узнаваем, он совершенно особенный, а главное, что это один из немногих автомобилей, у которого нет конкурентов», – заявил редактор Autocar Марк Тисшоу.

Журнал Autocar – это старейший в мире еженедельный британский журнал об автомобилях, основанный в 1895 году.