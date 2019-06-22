Suzuki All New Jimny стал лучшим по версии журнала Autocar

Вручение наград Autocar Awards 2019 по версии журнала Autocar состоялось на легендарном английском автодроме Сильверстоун. В конкурсе приняли участие автомобили, удостоенные высшего балла от экспертов Autocar за последний год.
Внедорожник Suzuki All New Jimny стал победителем в номинации «Изменивший правила» (Game Changer). Как отметил главный редактор журнала Autocar Марк Тисшоу, в этой номинации автомобиль оценивался как проводник новых стандартов и сюрпризов для покупателей.
«Мы ждали его 20 лет. Он так узнаваем, он совершенно особенный, а главное, что это один из немногих автомобилей, у которого нет конкурентов», – заявил редактор Autocar Марк Тисшоу.
Журнал Autocar – это старейший в мире еженедельный британский журнал об автомобилях, основанный в 1895 году.
«Прекрасная новость пришла сегодня из Британии – очередная победа долгожданного All New Jimny. Он привлек к себе огромное внимание еще в день премьеры на автосалоне в Париже в 2018 году и по сей день продолжает вызывать невероятный интерес как среди профессионалов, так и среди обычных автолюбителей. Знаю, как сильно в России ждут этот автомобиль. Друзья, осталось недолго, как я уже сообщал ранее, дебют внедорожника запланирован на осень», – заявил генеральный директор Сузуки Мотор РУС г-н Такахаси Юта.
C 2014 года www.amsrus.ru