Экипажи команды КамАЗ-мастер отправляются на ралли «Шелковый путь-2019»

6 июля в Иркутске стартует международный ралли-марафон «Шелковый путь-2019. Россия-Монголия-Китай». В этом году команду КамАЗ-мастер на международной гонке будут представлять экипажи Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Сергея Куприянова.

Команда КамАЗ-мастер в течение года имеет плотный график работы со спонсорами и партнерами. Именно этим обусловлено, то что чемпион ралли «Дакар-2019» Эдуард Николаев отправится на проходящий в начале июля международный фестиваль скорости в британском Гудвуде. КамАЗ ежегодно принимает в нем участие при партнерстве с Red Bull. Серебряный призер грузового зачета «Дакара-2019» Дмитрий Сотников будет задействован в новом амбициозном совместном видеопроекте КамАЗа и компании Red Bull, съемки которого пройдут в горах Турции в июле.

Подготовка команды к июльскому старту на ралли «Шелковый путь» завершается. Она включает в себя внедрение и отладку новых технических решений, тренировки экипажей, в том числе и тестирование новых кандидатов на позиции штурманов и механиков. 27 июня караван спортивных машин и автомобилей команды сопровождения КамАЗ-мастера отправится в Иркутск. Прибытие в город старта гонки запланировано на вечер 3-го июля. 5 и 6 июля пройдут технические и административные проверки.

На вопросы о предстоящей гонке ответил заместитель директора команды КамАЗа по производству и развитию, восьмикратный победитель ралли «Дакар» Сергей Савостин, который во время ралли «Шелковый путь-2019» будет выполнять функции тим-менеджера команды (Владимир Чагин в период гонки сосредоточится на руководстве проектом «Шелковый путь»).

– Сергей Геннадьевич, какая часть маршрута гонки представляется Вам наиболее интересной?

Сам по себе любой ралли –марафон по определению интересен разнообразием маршрутов, ландшафтов и покрытий. И именно это разнообразие всегда было отличительной особенностью ралли «Шелковый путь». Маршрут по десяти разнообразным и техничным спецучасткам протянувшимся по России, пересекающим Монголию с севера на юг, завершится в знаменитой пустыне Гоби. Финиш состоится 16 июля в китайском городе Дуньхуан. Это будет путешествие длиной в 5 000 километров, из которых более 2 700 км – спецучастки, проложенные по территориям трех стран, с идеальным соотношением технической сложности, разнообразия и природных красот. Из Восточно-Сибирской тайги к бесконечным монгольским степям и дюнам пустыни Гоби – «Шелковый путь-2019″ запомнится не только как самый сложный ралли-рейд года, но и как неповторимое приключение.

-Какие технические новинки предстоит испытать?

Продолжим осваивать автоматические коробки. Они установлены на машинах Андрея Каргинова, Айрата Мардеева и Антона Шибалова. Механическая коробка останется только на автомобиле Сергея Куприянова, где мы решили сохранить проверенную схему «мотор-механическая коробка передач». Его машина работает на смеси дизельного топлива и газа, что позволяет быстрее разгоняться и достигать максимальных мощностей на низких оборотах, чрезвычайно необходимых в песках. Вообще тему экологичного топлива, тему газодизельного спортивного грузовика, начатую еще в 2013 году при поддержке ПАО «Газпром» и банка ВТБ, мы активно поддерживаем и продолжаем развивать. Нет предела совершенству и в вопросах подвески. Здесь мы в всегда в поиске новых интересных решений. Внедряем, испытываем. Некоторые экипажи едут на рессорах, некоторые с использованием пружин. Это каждый раз хороший опыт и наработки. Продолжим тесты с подвеской кабины. Скорости растут, и экипажи испытывают огромные нагрузки. Поэтому оперативность, и, главное – результативность работы в этом направлении очень важны.

-Почему в гонку не заявлен капотный КамАЗ?

Мы не делаем какой-то особой ставки на капотник, и это не самоцель использовать капотник в качестве основного спортивного грузовика команды. Мы пытаемся противостоять капотным автомобилям соперников, используя наши «КАМАЗы» с традиционной компоновкой. И это довольно успешно нам удается. У нас есть капотник собственной разработки, для того, чтобы понимать с кем мы боремся и как развивается это направление. В июле наша машина капотной компоновки будет задействована в мероприятиях фестиваля скорости в Гудвуде.

-В отсутствии экипажей Николаева и Сотникова на кого делается ставка в команде?

У нас в команде никогда не было каких-то специальных установок перед гонкой относительно того, кто должен ехать на результат, а кто ассистировать ему в этом. Да, бывало, что «назначали» быстрой техничкой один из экипажей. Но сейчас мы используем модульную конструкцию для догрузки инструмента и запасных частей. Она легко переустанавливается с машины на машину. И каждый вечер, в зависимости от ситуации в генеральной классификации, принимается решение, на какой автомобиль будет установлена эта конструкция и чья машина будет назавтра более тяжелой.

Экипажи команды КамАЗ-мастер на ралли «Шелковый путь-2019»: