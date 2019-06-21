Победителем третьего этапа Кубка России по ралли-рейдам стала команда УАЗ

Третий этап Кубка России по ралли-рейдам прошёл в Кузоватовском районе Ульяновской области.

Баха Холмы России – одно из наиболее интересных для зрителей и участников соревнований. Живописнейшая трасса изобилует оврагами, бродами, грунтовыми и каменистыми участками. Всего в гонке приняли участие 67 экипажей.

Первое место на пьедестале занял экипаж заводской спортивной команды УАЗ в лице Виталия Проненко и Дмитрия Агафонова на внедорожнике УАЗ Пикап, оснащённом гоночными амортизаторами Ohlins, блокировками переднего и заднего дифференциала, каркасом безопасности, гоночными креслами и шинами BFGoodrich. Как и в прошлый раз, ульяновцы на Пикапе не только стали триумфаторами гонки в своём классе, но и опередили немало экипажей в других классах. В общей таблице результатов Проненко и Агафонов заняли 5 место, оставив позади себя не только большинство автомобилей, но и багги с мотоциклами.

Баха Холмы России состояла из трёх спецучастков общей протяжённостью почти 360 км. К сожалению, во время проезда СУ-3 внедорожник УАЗ Патриот заводской спортивной команды попал в неприятный инцидент. Экипаж Дмитрия Рыбина и Андрея Батенко уверенно шёл на втором месте, преследуя конкурентов, но из-за пыли и практически нулевой видимости не заметил крупную кочку. На скорости 130 км/ч автомобиль подлетел в воздух, ударился о землю передним бампером и пару раз перевернулся. Внедорожник восстановлению не подлежит, но свой экипаж УАЗ Патриот спас. Рыбин и Батенко сами вылезли из машины, отделавшись ушибами и ссадинами.

Напомним, заводская команда УАЗ уже третий этап подряд становится победителем в Кубке России по ралли-рейдам. Ульяновские гонщики были первыми в бахе «Симбирский тракт» и на этапе в Тольятти, а теперь в копилку побед добавилась этап Кубка России по ралли-рейдам Баха Холмы России.