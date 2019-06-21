Новое поколение Nissan Juke получит обновленный дизайн

Несмотря на то, что кроссовер «Жук» был выпущен в достаточно противоречивом стиле, он смог завоевать любовь и популярность в своем классе. Находясь 9 лет на рынке, он не теряет актуальности, но пришло время для обновления.

Nissan готовит совершенно новый Juke с экстравагантным, но современным дизайном. В Сети появились очередные шпионские фотографии нового Nissan Juke. Хотя прототип находится под плотным камуфляжем, мы можем рассмотреть некоторые изменения, которые будут достаточно масштабными. Тем не менее, идея дизайна останется прежней. И первое что бросается в глаза – новая оптика с более классическим расположением. Вверху будет узкая полоса на светодиодной основе, а снизу останется круглая фара, с меньшим размером, но тоже со светодиодной начинкой.

Общая концепция кузова останется прежней, но передняя часть станет более массивной в соответствии с современными трендами. Задняя часть также изменится, и самым заметным станет новая оптика, которая лишится формы бумеранга, и больше «залезет» на крышку багажника. Это позволит создать визуальный эффект более широкого автомобиля.

По предварительной информации, в основу нового Nissan Juke ляжет платформа от Renault Clio. В качестве силового агрегата может быть предложена линейка из 1,0- и 1,3-литровых бензиновых турбомоторов, а также 1,5-литровый турбодизель. Опционально будет доступен полный привод. Позднее может появиться PHEV модификация с 1,6-литровым бензиновым мотором, электродвигателем и батареей на 9,8 кВт*часов.

Дебют модели должен состояться до конца года, п продажи могут начаться уже в начале 2020 года. До России новый Nissan Juke возможно доберется, но сроки остаются неизвестными.

Тем временем китайский аналог Nissan Qashqai хвастается новым дизайном. Кроссовер Venucia T90, который называют первой оригинальной моделью марки, пережил рестайлинг.

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