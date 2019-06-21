Cadillac XT5: состоялась официальная презентация рестайлингового кроссовера

Модель получила минимальные изменения экстерьера, зато салон подвергся глобальной модернизации, а в моторной гамме появилась новая силовая установка.
Радиаторная решетка получила мелкоячеистое наполнение, изменилась форма заднего спойлера и корпусов боковых зеркал.
Вместо 2,0-литровой «турбочетверки» LTG под капотом обновленного Cadillac XT5 теперь размещается двигатель LSY с 241-сильной отдачей, а на смену 8-ступенчатой трансмиссии от Aisin пришла 9-диапазонная АКПП собственной разработки.
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