Вымогательство денег у автовладельцев – новые уловки мошенников

Автомобильное мошенничество известно с давних времен, только теперь злоумышленники стали изощреннее

Услышав слово “разводка” или “подстава”, российский водитель живо представляет себе инцидент с участием быдловатых граждан, спровоцировавших аварию с целью отъема денег. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем ездить с видеорегистраторами не только под лобовым, но и на заднем стекле. Но бывают и другие истории.

Цепной привод

Самый безобидный для автовладельца и бесперспективный для злоумышленника способ получения халявных денег. То ли люди (если этих созданий можно назвать этим словом) стали трусливее, то ли жажда креатива сыграла свою роль… Но что есть, то есть – участились случаи, когда разводилы вешают на автомобили цепи, скрепляют их замком и оставляют записку с требованием перевести деньги на номер телефона. После этого автовладелец якобы получит код от замка или координаты места, где спрятан ключ. Тон “пояснительной записки” может варьироваться от угрожающего до просящего. В Самаре, например, злоумышленники требовали перевести деньги на счет и грозились сжечь машину. Тем временем некий санкт-петербургский деятель, повесивший цепь с секреткой на колесо Mercedes-Benz G-Class, в подчеркнуто вежливой форме просил владельца о финансовой помощи и объяснял, что на подобный шаг его подтолкнули жизненные обстоятельства. Одним словом, культурная столица.

Цепями могут скрепить дверные ручки, сильно затрудняя доступ в салон. Иногда сверкающими звеньями украшают колесные диски, тем самым усложняя передвижение. Как правило, владельцы просто спиливают цепи и, ругаясь, едут по своим делам. Эксперты-юристы напротив советуют обращаться в полицию в связи с вымогательством. Существует вероятность, что найти злоумышленника не составит труда, особенно, учитывая повсеместное распространение камер видеофиксации.

Пропажа госномера

Цепь на колесе лишь мелкая неприятность на фоне “разводки” с кражей номерного знака. Здесь все просто и жестко – с автомобиля свинчивают госномер и прячут. Обычно где-то поблизости. Автомобилист получает инструкции в записке, куда отправить деньги, чтобы вернуть регистрационный знак.

Ездить без оного очень чревато. Согласно 2 части статьи 12.2 КоАП РФ, “управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев”.

Совет здесь один – никаких денег негодяям! Идите в полицию и пишите заявление, поскольку налицо сразу два злодеяния — неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства и вымогательство.

Сторож с экзотическим предложением

Может быть и более странная ситуация. Скажем, водитель паркуется в разрешенном месте и вдруг перед его светлыми очами появляется человек, предлагающий посторожить вашу машину, чтобы с ней ничего не случилось. Автомобилист отвечает отказом, а вернувшись, видит царапины на кузове или проколотые колеса. Не беремся судить о частоте и распространенности подобной методике “развода”, но слышать о ней приходилось неоднократно. Предлагаем “атаковать первыми” – незамедлительно фотографируйте “сторожа” или записывайте с ним видео. Руками не трогайте. Если нанесена порча имуществу, то обращайтесь в полицию.

От себя можем добавить следующее. Действуйте в рамках закона, не ищите повод встретиться с разводилами для возмездия. А, если встреча и состоялась, то сделайте им подарок – вручите пачку контрацептивов. Такие не должны размножаться.

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