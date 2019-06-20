Первая Lada с вариатором запущена в производство

АвтоВАЗ объявил о начале производства новой версии хэтчбека Lada Xray Cross. Впервые в истории автомобиль марки получил бесступенчатую трансмиссию.

Lada Xray Cross оснащается вариатором Jatco, уже знакомым по соплатформенным Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City и Kaptur. Трансмиссия снабжена ручным режимом переключения виртуальных передач и, по словам представителей АвтоВАЗа, не боится тяжёлых нагрузок, низких температур, пробуксовок. Суммарный пробег предсерийных автомобилей составил около миллиона километров.

Вариатор будет сочетаться только с 1,6-литровым бензиновым двигателем Nissan HR16 мощностью 113 л.с. (152 Н·м). Тип привода – только передний. При этом Xray Cross сохранит одну из главных фишек – 215-миллиметровый дорожный просвет.

Дату начала продаж Lada Xray Cross с вариатором и стоимость новой версии объявят позже.

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