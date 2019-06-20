Первая Lada с вариатором запущена в производство

Lada Xray Cross оснащается вариатором Jatco, уже знакомым по соплатформенным Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City и Kaptur. Трансмиссия снабжена ручным режимом переключения виртуальных передач и, по словам представителей АвтоВАЗа, не боится тяжёлых нагрузок, низких температур, пробуксовок. Суммарный пробег предсерийных автомобилей составил около миллиона километров.
Фото: mag.auto.ru
Вариатор будет сочетаться только с 1,6-литровым бензиновым двигателем Nissan HR16 мощностью 113 л.с. (152 Н·м). Тип привода – только передний. При этом Xray Cross сохранит одну из главных фишек – 215-миллиметровый дорожный просвет.
Дату начала продаж Lada Xray Cross с вариатором и стоимость новой версии объявят позже.
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