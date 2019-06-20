Новый кроссовер Skoda Kodiaq замечен на дорожных испытаниях

Премьера новинки ожидается в конце нынешнего или в начале 2020 года

Чешский автопроизводитель начал дорожные испытаний обновленного флагманского кроссовера Skoda Kodiaq. Накануне первые шпионские фотографии автомобиля были опубликованы иностранными изданиями. Судя по снимкам, можно предположить, что Kodiaq сохранит двурядную головную оптику, которая получит матричную светодиодную начинку и динамические указатели поворота — как на обновленном Superb. Задние фонари будут выполнены по аналогии с «младшим» Kamiq.

Основным изменением в технической части станет появление версии кроссовера с гибридной силовой установкой, которая уже применяется у Superbнового поколения. Речь идет о 156-сильном бензиновом турбомоторе объемом 1,4 литра, который сочетается с 85-киловаттным электродвигателем. Общая мощность агрегата составляет 218 л.с. Комплект аккумуляторов на 13 кВт-ч позволяет проехать исключительно на электрической тяге до 55 километров.

Кроме того, в моторную гамму обновлённого Skoda Kodiaq войдут новые 2,0-литровые дизельные двигатели мощностью от 150 до 240 л.с., которые дебютировали на рестайлинговом Volkswagen Passat.

Напомним, на сегодняшний день в России кроссовер Skoda Kodiaq нынешнего поколения доступен с 1,4-литровыми бензиновыми агрегатами мощностью 125 и 150 л.с., а также с 2,0-литровым мотором мощностью 180 л.с. Дизельная версия представлена 150-сильным 2,0-литровым мотором. Стоимость модели начинается с отметки в 1 457 000 рублей.

Источник.