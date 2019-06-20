На первом рендере Suzuki Ertiga Cross приобрела более осязаемые черты

Suzuki Ertiga Cross теперь можно видеть на фото без камуфляжа

Вседорожная модификация популярного компактвэна регулярно попадала в объективы камер фотошпионов. На снимках с тест-драйвов автомобиль, как правило, скрывал плотный камуфляж. С появлением первого рендера будущая новинка наконец-то приобрела более осязаемые черты.

Уже осенью этого года компания Suzuki презентует внедорожную модификацию своего компактвэна Ertiga Cross. Совсем недавно мы рассказывали о дорожных тестах кросс-вэна в Индии, попутно вглядываясь в очередную порцию шпионских снимков. Сегодня же в Сети появился первый рендер Suzuki Ertiga Cross, демонстрирующий дизайн будущей новинки. Первое, что сразу бросается в глаза, – новая радиаторная решетка в форме трапеции с массивной горизонтальной планкой посередине. Ход не новый, но всегда эффектный.

Оптика стала уже, а бамперы – практичнее. Также новинка получает увеличенный дорожный просвет, рейлинги на крыше, большие колеса и защиту из неокрашенного пластика по всему периметру кузова.

Под капотом внедорожного компактвэна может скрываться один из двух доступных моторов: 104-сильный «атмосферник» на полтора литра или же 90-сильный турбодизель с рабочим объемом 1,3 литра. Первый работает в паре с пятиступенчатой механической КП, для второго производитель подготовил гидромеханическую АКПП на четыре ступени. По предварительной информации, прайсы на новинку в Индии будут варьироваться от 1 до 1,1 миллиона рупий (в переводе на рубли 922 000 – 1 014 000).

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