Hyundai становится вторым среди массовых брендов два года подряд

Hyundai занимает второе место в рейтинге качества новых автомобилей J.D. Power IQS-2019 среди массовых брендов

Благодаря высокому качеству автомобилей Hyundai второй год подряд занимает второе место среди массовых брендов в рейтинге качества новых автомобилей J.D. Power IQS-2019. Согласно опросам, проведенным среди автовладельцев, количество проблем и неисправностей сократилось на три по сравнению с 2018 годом, что позволило компании сохранить за собой третье место в общем зачете с солидным отрывом от четвертого места в 12 проблем на 100 автомобилей.

Кроме этого, Hyundai Santa Fe выиграл в категории среднеразмерных кроссоверов и стал одним из трех автомобилей, которые смогли занять первое место в одном из 21 сегментов одного года выпуска. Отличные результаты продемонстрировала вся линейка Hyundai: Tucson, Elantra, Accent и Veloster заняли вторые места в своих сегментах, а Kona и Sonata стали третьими.

Бренд Hyundai занял первое место в двух из восьми категорий с наименьшим числом проблем ACEN (аудио, коммуникации, развлечения и навигация) и проблем с сиденьями. Hyundai показал минимальное количество проблем, связанных с конструкцией, среди массовых брендов.

Hyundai показала отличные результаты в рейтинге J.D. Power IQS следом за пятым местом среди массовых автомобилей в рейтинге надежности J.D. Power VDS-2019, подтвердив, что качество для компании является одним из главных приоритетов. Santa Fe стал лучшим в своем классе в рейтинге J.D. Power VDS-2019.

J.D. Power оценивает качество новых автомобилей по количеству проблем на 100 автомобилей, с которыми сталкиваются автовладельцы в первые 90 дней владения: чем ниже оценка, тем выше качество. Hyundai получила 71 балл, что лучше среднего значения по отрасли (93).

В 2019 г. в исследовании качества новых автомобилей, которое проводится уже 33 года, приняли участие 76 256 покупателей и арендаторов новых автомобилей 2019 модельного года, которых опрашивали по истечении 90 дней со дня покупки. Исследование основано на подборке из 233 вопросов по восьми автомобильным категориям. Ответы на них помогают производителям выявлять проблемы и улучшать свою продукцию. Исследование проводилось с февраля по май 2019 г. В составлении рейтинга приняли участие 32 бренда, 191 модель и 142 производственные площадки. Дополнительные сведения о рейтинге IQS-2019 по адресу https://www.jdpower.com/business/press-releases/2019-initial-quality-study-iqs.