Volkswagen разработал новую линейку настенных зарядных модулей для модели ID.3

Марка Volkswagen запустит модель ID.3 в серийное производство до конца этого года. Автомобиль компактного класса станет первым в семействе ID. — новом поколении электромобилей.

Литий-ионные аккумуляторные батареи позволяют проехать на одном заряде до 550 км. Volkswagen гарантирует, что они сохранят не менее 70% емкости даже через 8 лет эксплуатации или после 160.000 километров пробега.

Центр передового опыта В 2017 году марка Volkswagen сосредоточила разработку аккумуляторных батарей в Центре передового опыта в Зальцгиттере (Salzgitter). Центр работает над тем, чтобы аккумуляторные батареи для автомобилей семейства ID. сохраняли максимальную емкость в течение всего срока службы.

«Мы ставим перед собой цель добиться того, чтобы аккумуляторные батареи служили так же долго, как и сами автомобили ID.», — отметил Франк Бломе (Frank Blome), руководитель Центра передового опыта.

Высокая мощность для быстрой зарядки

Для моделей ID. будут предложены аккумуляторные батареи различных размеров. Если водитель не собирается преодолевать большие расстояния (например, совершает в основном короткие поездки в пределах города), то может выбрать блок питания сравнительно небольшой энергоемкости. При этом цена электромобиля будет значительно ниже. А те клиенты, у которых есть необходимость в дальних поездках, могут приобрести автомобиль с более емкой аккумуляторной батареей. Благодаря этому электромобиль становится более универсальным в эксплуатации. В зависимости от емкости аккумуляторной батареи максимальный запас хода составляет от 330 до 550 км (в соответствии с циклом WLTP). Специалисты Volkswagen разработали эти устройства с зарядной мощностью до 125 кВт, что является максимальным показателем в сегменте.

Удобная зарядка дома и быстрая зарядка в пути

В Volkswagen разработана новая линейка настенных зарядных модулей. Установленные дома или на работе, они обеспечат быструю зарядку при мощности до 11 кВт (переменный ток), и скорость ее будет значительно выше, чем при заряде от сети с напряжением 230 В. Мощности настенного модуля хватает, чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею за ночь или в течение рабочего дня. А после 30-минутной ее зарядки от быстрой зарядной станции можно проехать еще примерно 260 километров (в соответствии с циклом WLTP).