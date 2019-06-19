В новом электромобиле Renault ZOE увеличили мощность и запас хода

Новый ZOE предлагает широкий спектр высокотехнологичного оснащения, обеспечивая новый уровень комфорта водителю за рулем и всем пассажирам в салоне.

Дизайн: смелый характер

Мягкие формы прошлого поколения стали более четкими, благодаря чему автомобиль привлекает к себе внимание на дороге, а также может предложить больше пространства внутри. Дизайнеры Группы Renault уделили особое внимание качеству отделки, комфорту и эргономике интерьера. Важным новшеством ZOE стал 10-дюймовый дисплей — уникальная опция, доступная уже в базовой комплектации.

Запас хода и зарядка: новый ZOE предлагает больше

Новый ZOE оснащается аккумулятором Z.E. 50, который обеспечивает запас хода до 390 км в цикле WLTP*. В дополнение к нескольким вариантам зарядки от сети переменного тока дома или в городе в новом поколении имеется поддержка экспресс-зарядки от источника постоянного тока.

Удовольствие от вождения: заряд эмоций

В новом ZOE устанавливается более мощный двигатель на 100 кВт, который прекрасно подходит для скоростной езды и дарит удовольствие от управления электромобилем. Кроме того, в нем есть новый режим для города, в котором можно меньше работать педалью тормоза, а также предлагается множество систем помощи для комфортного и безопасного вождения.

Renault Easy Connect: всегда на связи

Благодаря системе Renault Easy Connect пассажиры нового ZOE получают постоянный доступ к Интернету. Мультимедийный блок Renault Easy Link работает в связке с приложением MY Renault и предлагает водителю широкий спектр приложений и услуг, без которых сложно представить современную жизнь.