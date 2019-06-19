Умельцы доработали УАЗ, поставив двигатель от Toyota Land Cruiser

Пока настоящий «Русский Прадо» от УАЗ в разработке, находчивые умельцы решили не ждать «у моря погоды» и выполнили ряд доработок самостоятельно. Одна из них – установка оригинального 4,7-литрового двигателя от Toyota Land Cruiser.

Первым этапом «перевоплощения» Хантера стала, как раз, замена штатного УАЗовского мотора на 4,7-литровую 238-сильную «восьмерку» 2UZ-FE. Далее в ход пошли тойотовская АКПП, раздатка и мосты, ради которых пришлось слегка доработать раму. Электронная начинка доработанному Хантеру впоследствии тоже досталась от Крузака.

Архаичный уазовский салон тоже не остался без внимания: вместо штатных сидений появились более комфортные аналоги от Land Rover Discovery, а приборная панель и кнопки с датчиками достались УАЗу от того же Лэнд Крузера.

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