Умельцы доработали УАЗ, поставив двигатель от Toyota Land Cruiser

Первым этапом «перевоплощения» Хантера стала, как раз, замена штатного УАЗовского мотора на 4,7-литровую 238-сильную «восьмерку» 2UZ-FE. Далее в ход пошли тойотовская АКПП, раздатка и мосты, ради которых пришлось слегка доработать раму. Электронная начинка доработанному Хантеру впоследствии тоже досталась от Крузака.
Архаичный уазовский салон тоже не остался без внимания: вместо штатных сидений появились более комфортные аналоги от Land Rover Discovery, а приборная панель и кнопки с датчиками достались УАЗу от того же Лэнд Крузера.
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