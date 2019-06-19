General Motors планирует выпустить полностью электрофицированный Hummer

Полностью электрический Hummer в скором времени может стать реальностью

Самые странные автомобильные новости пришли из стана концерна General Motors — по сообщению издания Bloomberg, руководство компании рассматривает возможность выпуска полностью электрического внедорожника Hummer. На такой шаг GM идёт из-за необходимости освоения ниши электрических внедорожников.

Отметим, что внедорожники Hummer имеют мало общего с понятиями «экологичность» и «экономия», ведь в движение эти автомобили всегда приводились огромными моторами с нереальным расходом топлива. Над этим моментом маркетологам GM придётся очень сильно подумать. Тем не менее, пока появление электрического Hummer всего лишь слух — запуск в производство такого автомобиля займёт не один год.

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