Уже в июле в продаже появится новая Mazda3 в кузове хэтчбэк

Mazda3 – первый представитель нового, седьмого поколения автомобилей Mazda, выходит на российский рынок

Российское представительство компании Mazda анонсирует выход на российский рынок новой Mazda3 в кузове хэтчбек. В продаже у дилеров автомобиль появится в июле текущего года.

В основе построения автомобиля – новая архитектура SKYACTIV-Vehicle. Ориентированный на водителя дизайн интерьера способствует комфортному и интуитивному управлению всеми системами автомобиля.

В России Mazda3 будет представлена с двумя двигателями линейки SKYACTIV-G 1.5 (120 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.). Новая Mazda3 оснащена системой G-Vectoring Control Plus. Система расширяет функции предыдущей GVC и предлагает улучшенные алгоритмы в экстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах. Впервые для российских комплектаций автомобилей Mazda, на Mazda3 представлен адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC). Система использует радар миллиметрового диапазона радиоволн для определения расстояния до впереди идущего автомобиля и скорости сближения с ним.