Россиян ждет увеличение размеров штрафов за нарушение ПДД

Весной МВД подготовило поправки в КоАП — грядет увеличение штрафов за превышение скорости, а также за другие нарушения ПДД

Вместо 500 рублей за лишние 10–20 км/ч хотят штрафовать на 1500 рублей. А превышение на 20–40 км/ч потянет на три тысячи. Чуть ранее депутат Госдумы и глава общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков предложил поднять штраф за пользование гаджетами во время вождения до 5000 рублей. Низкий ему поклон! Для многих россиян пять тысяч — это четверть или треть зарплаты. А для персонала роддома в городе Салават — половина. Но почему именно 5000? Красивое круглое число? Законодатели сопоставляют тяжесть нарушения с размером штрафа? Или им важно просто вызвать резонанс?

Где разум, где логика?

В пять тысяч КоАП оценивает полтора десятка нарушений. Из них только некоторые (в частности, движение по встречной полосе) относятся к созданию опасности на дороге, а большинство — дисциплинарного характера: нельзя ездить без номеров, «подделывать» автомобиль под спецслужбы и такси, парковаться на местах для инвалидов. На безопасность движения такие нарушения не влияют или влияют весьма косвенно.

Штраф 5000 рублей за всего лишь неоплаченную парковку (в Москве) на этом фоне выглядит дико, поскольку карает правонарушение в области благоустройства города. Неужели это столь же тяжкий проступок, как езда по встречке?

Парковка на газоне еще кошмарнее, поскольку к штрафу приложится «бонус» в виде эвакуации и суммарный сбор вплотную приблизится к средней месячной пенсии в столице.

А уж если заехать на газон на автомобиле, зарегистрированном на юрлицо, например на организацию, где вы работаете!.. Прикиньте, сколько месяцев вы будете получать урезанную зарплату, чтобы погасить штраф в размере 300 000 рублей.

Масштаб московских и петербуржских наказаний за нарушения правил парковки таков, что впору задуматься о дискриминации по территориальному признаку. Для жителей столиц КоАП делает ряд «приятных» исключений в виде удвоенных штрафов. Не нравится — езжайте в Бологое?

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