Беспилотный тягач Volvo Vera задействовали для транспортировки грузов в Швеции

Беспилотный тягач Volvo Vera задействовали для транспортировки грузов в Швеции
Июнь 17 16:04 2019

Прошлой осенью Volvo Trucks представила свой первый автономный тягач на электротяге — Vera. Перспективную разработку уже задействовали в первом рабочем проекте по транспортировке грузов.

Напомним, что электромотор, трансмиссию и аккумуляторный блок Vera заимствовал у серийных электрических грузовиков Volvo и имеет запас хода до 300 км. Большего Vera не требуется — предназначен тягач для перевозки грузов по заранее заданным маршрутам на закрытых территориях, таких как порты, логистические центры или промплощадки.

В рамках совместного проекта Volvo Trucks и компании DFDS, оказывающей услуги по перевозкам грузов на паромах и погрузочно-разгрузочным работам в портах Европы, задачей Vera станет транспортировка контейнеров от логистического терминала до погрузочно-разгрузочной площадки в порту Гетеборга. В проекте будет задействовано сразу несколько автономных тягачей, максимальная скорость движения которых не превысит 40 км/ч — их работа будет отслеживаться оператором на контрольном посту.

«У нас появилась реальная возможность внедрить автономное решение Vera в идеально подходящих для него условиях, что позволит получить бесценный опыт и со временем развить потенциал Vera в схожих видах транспортных операций», — уверен вице-президент подразделения автономных разработок Volvo Trucks Микаэль Карлссон.

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AMSRUS
AMSRUS

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