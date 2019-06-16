Всероссийскую премию «Экспортер года» завоевал завод Hyundai

Всероссийскую премию «Экспортер года» завоевал завод Hyundai
Июнь 16 18:03 2019

Завод Hyundai в Петербурге получил Всероссийскую премию в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Северо-Западном Федеральном округе, заняв второе место в категории «Крупный бизнес» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Завод Hyundai в Петербурге – современное высокотехнологичное предприятие, стабильно демонстрирующее высокие показатели производительности. В 2018 году с конвейера завода сошло 246 500 автомобилей.

Приоритетным направлением поставок завода Hyundai в Петербурге является российский рынок. При этом предприятие постепенно наращивает объемы экспорта. Так, в 2018 году Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус экспортировал более 11 800 автомобилей. За первый квартал 2019 года этот показатель превысил 3 800 автомобилей, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года. Основными покупателями автомобилей, выпускаемых российским заводом Hyundai, вне пределов России являются Казахстан и Беларусь. В текущем году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» экспортирует автомобили в Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову и Таджикистан.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» была инициирована Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», разработанным для исполнение указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

На тему:

  Article "tagged" as:
HyundaiзаводпремияСанкт-Петербург
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Испытание Toyota Tundra 6×6 HERCULES

Испытание Toyota Tundra 6×6 HERCULES 0

Губернатор Архангельской области назвал водителей фур безмозглыми

Губернатор Архангельской области назвал водителей фур безмозглыми 41

Лукьянюк готовится ко второму этапу чемпионата Европы по ралли

Лукьянюк готовится ко второму этапу чемпионата Европы по ралли