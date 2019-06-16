Всероссийскую премию «Экспортер года» завоевал завод Hyundai

Завод Hyundai в Петербурге получил Всероссийскую премию в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Северо-Западном Федеральном округе, заняв второе место в категории «Крупный бизнес» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Завод Hyundai в Петербурге – современное высокотехнологичное предприятие, стабильно демонстрирующее высокие показатели производительности. В 2018 году с конвейера завода сошло 246 500 автомобилей.

Приоритетным направлением поставок завода Hyundai в Петербурге является российский рынок. При этом предприятие постепенно наращивает объемы экспорта. Так, в 2018 году Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус экспортировал более 11 800 автомобилей. За первый квартал 2019 года этот показатель превысил 3 800 автомобилей, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года. Основными покупателями автомобилей, выпускаемых российским заводом Hyundai, вне пределов России являются Казахстан и Беларусь. В текущем году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» экспортирует автомобили в Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову и Таджикистан.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» была инициирована Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», разработанным для исполнение указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.