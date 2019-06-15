Объем рынка отечественных автобусов снизился

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем рынка новых автобусов в России снизился до 5%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем рынка новых автобусов (без учета LCV) в России составил 1092 единицы. Это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Свыше половины (56%) автобусного рынка традиционно приходится на отечественную марку «ПАЗ», объем рынка которой в прошлом месяце достиг 615 экземпляров, показав рост на 18%. Далее с одинаковыми показателями (по 114 шт.) следуют «ЛИАЗ» и «НЕФАЗ», но если первый бренд демонстрирует падение (-22%), то второй – рост (+3%). Кроме них, в ТОП-5 марочной структуры российского рынка новых автобусов попали отечественный Volgabus (76 шт.; +33%) и китайский Yutong (49 шт.; -31%).

Если рассматривать итоги 5 месяцев нынешнего года, то здесь рынок тоже находится «в минусе». Так, за этот период его объем составил 5146 новых автобусов – на 3% ниже результата января – мая 2018 года.

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