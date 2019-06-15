Не заплатил на СТО за ремонт и выиграл суд

Проучил. Мужчина, который уехал с СТО не заплатив, выиграл суд высшей инстанции. Но это не конец истории

Если вы спросите, бывают ли случаи, когда конфликтные ситуации не заканчиваются даже с окончанием заседания Верховного суда, мы ответим: бывают! История нашего читателя тому пример.

Не так давно Сергей всеми доступными ему способами боролся с СТО, выставившей ему немалый счет за услуги, о которых он не просил. Мужчина покинул территорию СТО на своем автомобиле и написал заявление в милицию. При этом он отметил, что запрашиваемые им работы выполнены не были. Ремонтники в отместку отказались возвращать владельцу документы на автомобиль и требовали с него деньги в суде.

Экономический суд Минской области удовлетворил иск СТО частично.

Это не устроило директора СТО Олега Гвоздева, он обжаловал решение. В итоге Экономический суд Минской области в постановлении апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал ООО “Евротраксервис” в исковых требованиях.

На этом упорное руководство СТО не остановилось, участники конфликта стройными рядами пошли в Верховный суд. Все это время, как заверил нас Сергей, на нормальный контакт директор СТО не шел:

– Он (директор СТО. – Прим. Ольги Арсеньевой www.abw.by) наглый такой. Я в суде сказал, что это рэкет (со стороны СТО. – Прим. Ольги Арсеньевой www.abw.by), – он улыбнулся.

На днях Сергей связался с нами и сообщил, что выиграл процесс в Верховном суде, решение суда апелляционной инстанции осталось в силе. Казалось бы, можно праздновать победу, но не тут-то было: директор “Евротраксервиса” наотрез отказался возвращать Сергею документы на автомобиль.

После того как забрал машину, я поехал в РУВД и написал заявление, что СТО удерживает мои документы (на автомобиль. – Прим. Ольги Арсеньевой www.abw.by). Они написали встречное заявление, что я угнал машину. Свою. Смешно! И документы по сей день у них. Техосмотр пройти не могу! – огорчен мужчина.

Но и после процесса в Верховном суде директор СТО возвращать документы Сергею отказывается.

– Нет, документы он мне так и не отдал! Говорит, что в надзор еще будет писать, – пожимает плечами Сергей. – У меня такое ощущение, что он скорее съест эти документы, чем отдаст их мне.

Источник.