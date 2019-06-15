Конкурс «Вело-квадро-автоледи» пройдет в Подольске

Конкурс «Вело-квадро-автоледи» пройдет в Подольске
Июнь 15 10:20 2019

В рамках конкурса выберут самую красиво оформленную и оригинально украшенную женскую машину

Конкурс «Вело-квадро-автоледи-2017» на самый оригинально украшенный транспорт среди женщин пройдет в микрорайоне Львовский Подольска 18 июня, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ДК «Металлург».

«Восемнадцатого июня состоится конкурс на самый оригинально украшенный транспорт «Вело-квадро-автоледи-2017». Принимать участие в нем могут и девочки, и женщины от 5 лет. Для этого достаточно продумать свой образ и украсить свое транспортное средство. Участвовать можно как на автомобилях, так и на велосипедах и даже квадроциклах. Начнется праздник с автопробега по микрорайону Львовский», – сказала сотрудница ДК.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
Вело-квадро-автоледиконкурсПодольск
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Успех Hyundai

Успех Hyundai 0

В 2018 году результаты Renault остаются на рекордном уровне, несмотря на ухудшение экономических условий

В 2018 году результаты Renault остаются на рекордном уровне, несмотря на ухудшение экономических условий

Jeep продолжает показывать положительную динамику продаж

Jeep продолжает показывать положительную динамику продаж 0