Конкурс «Вело-квадро-автоледи» пройдет в Подольске

Конкурс «Вело-квадро-автоледи-2017» на самый оригинально украшенный транспорт среди женщин пройдет в микрорайоне Львовский Подольска 18 июня, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ДК «Металлург».

«Восемнадцатого июня состоится конкурс на самый оригинально украшенный транспорт «Вело-квадро-автоледи-2017». Принимать участие в нем могут и девочки, и женщины от 5 лет. Для этого достаточно продумать свой образ и украсить свое транспортное средство. Участвовать можно как на автомобилях, так и на велосипедах и даже квадроциклах. Начнется праздник с автопробега по микрорайону Львовский», – сказала сотрудница ДК.