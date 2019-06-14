Власти Москвы объяснили причины отказа от организации бесплатного проезда в общественном транспорте

В Москве не будут вводить бесплатный общественный транспорт по примеру Таллина, так как такое решение в эстонской столице было обусловлено налоговой выгодой при небольшом приросте пассажиров.

Максим Ликсутов, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города: “Сравнивать (Таллин и Москву — ред.) нельзя, потому что во всей Эстонии живут 1,5 миллиона человек, в Таллине — меньше 550 тысяч. Решение, которое они приняли, оно не транспортное, оно налоговое. Были выборы, и предыдущий мэр, на мой взгляд, принял популистское решение, но оказалось, что оно имеет очень хороший налоговый потенциал, и Таллин его получил.”

Он уточнил, что бесплатный транспорт только для прописанных жителей Таллина увеличил количество горожан и налоговые поступления выросли на 15%. В то же время количество пассажиров на транспорте увеличилось всего на 3%.

Как пояснил заммэра, у этого решения есть и минусы, «как только ушла доходная часть с билетов, то общественный транспорт не стал обновляться так, как он обновлялся раньше, то есть замена парка автобусов, трамваев, там метрополитена нет, она стала медленнее, чем была».

Также Ликсутов плотно общался по данной теме со своими коллегами из Лондона, Берлина и Парижа, которые тоже следят за внедренной практикой в Таллине. Они не считают возможным ее перенос в свои города. Они для себя решили, что транспорт должен быть доступнее, но не бесплатным, так как автомобилисты не будут ценить его, как благо, и будут думать, что там перегрузки. Таким образом, автолюбители не пересядут с машины на автобус.

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