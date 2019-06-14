Cуперкар Lamborghini Huracan Sterrato Concept покоряет новые горизонты

Необычный концепт-кар Lamborghini Huracán Sterrato открывает новые горизонты для компании Automobili Lamborghini.

Модель сочетает в себе суперспортивный характер Huracán с двигателем V10 и технологии Lamborghini, полученные от разработки внедорожных автомобилей и супер-SUV Urus. Lamborghini Huracán Sterrato задает новые параметры для передвижения суперкара по бездорожью.

Концепт-кар Sterrato базируется на модели Huracán EVO и оснащен атмосферным двигателем мощностью 640 л. с. и рабочим объемом 5,2 литра. Система Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) обеспечивает прогнозирующий алгоритм для управления системами суперкара Sterrato, включая полный привод, руление задними колесами, модифицированную подвеску и систему перераспределения крутящего момента. LDVI предвосхищает действия водителя и обеспечивает великолепную динамику вождения в условиях бездорожья и местности с низким коэффициентом сцепления. Система гарантирует максимальную тягу и ускорение спорткара благодаря перемещению акцента на задний привод и увеличению крутящего момента, что обеспечивает дополнительную стабилизацию при выполнении маневров и прохождении заносов.

Экстерьер и интерьер Huracán Sterrato

Huracán Sterrato создан для неординарных условий. Внедорожный характер суперкара полностью отражен в его дизайне. Дорожный просвет увеличен на 47 мм, угол въезда на один процент, а угол съезда на 6,5 процента.

Колея передних и задних колес выросла на 30 мм. В новых широких колесных арках со встроенными воздухозаборниками установлены 20-дюймовые колеса с шинами увеличенного размера, что придает суперкару Sterrato внушительный вид и отражает его безграничные способности. Специально разработанные шины с увеличенной высотой профиля эффективнее поглощают неровности дороги и улучшают сцепление. Широкие, прочные и открытые плечевые части протектора обеспечивают самоочистку, отличное сцепление на бездорожье, улучшенную тягу и торможение, а также высокую стойкость к повреждениям.

Sterrato имеет усиленное днище кузова и специальные защитные элементы, включая заднюю защитную панель, выполняющую роль диффузора. Алюминиевые усилители встроены в передний подрамник и закрыты алюминиевой защитной панелью с укрепленными боковыми юбками. Специальные кузовные элементы из композитного материала защищают от камней двигатель и воздухозаборники. Кроме того, установлены брызговики из углеволокна и эластомера. На крыше и переднем бампере размещены водонепроницаемые светодиодные фары.

Особый дизайн внутренней отделки отражает спортивный и внедорожный характер Sterrato. Новый титановый каркас безопасности облегченной конструкции, четырехточечные ремни безопасности, новые спортивные сиденья из углеволокна с двойным каркасом и алюминиевые напольные панели.